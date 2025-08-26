Pedidos de Bens Duráveis dos EUA superam estimativas — O S&P 500 avança

EUA – Bens Duráveis (julho): -2,8% (previsão -3,8%, leitura anterior -9,4%)
EUA – Núcleo de Bens Duráveis: +1,1% (previsão +0,2%, leitura anterior +0,2%)
Os novos pedidos de bens manufaturados de longa duração em julho, que já caíram em três dos últimos quatro meses, recuaram US$ 8,8 bilhões, ou -2,8%, para US$ 302,8 bilhões. Isso ocorreu após uma queda de 9,4% em junho.
Excluindo transporte, os novos pedidos aumentaram 1,1%.
Excluindo defesa, os novos pedidos recuaram 2,5%.
O setor de equipamentos de transporte, também em queda em três dos últimos quatro meses, foi o principal responsável pela retração, com queda de US$ 10,9 bilhões, ou -9,7%, para US$ 101,7 bilhões.
Fonte: U.S. Census Bureau / xStation5
