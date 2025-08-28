Leia mais
Pernod Ricard com a maior dinâmica de crescimento desde 2023 📈

11:01 28 de agosto de 2025

A Pernod Ricard, gigante europeia da indústria de bebidas alcoólicas, reportou uma queda de 3% nas vendas orgânicas para o ano fiscal encerrado em junho de 2025, resultado ligeiramente melhor do que a previsão de queda de 3,2%. O lucro operacional das atividades regulares recuou 0,8%, enquanto o mercado esperava queda de 3%. O lucro por ação das operações recorrentes ficou em €7,26, superando o consenso em 3,9%.

Os resultados regionais foram mistos: o crescimento na Índia sustentou as vendas na Ásia, mas a China enfraqueceu os números devido à demanda fraca e a uma investigação antidumping. Nos EUA, as vendas caíram 6% no acumulado do ano, e o grupo espera novos ajustes de estoques de distribuidores em 2026.

A administração alertou que o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 terá queda nas vendas, mas projeta melhora na segunda metade do ano. Analistas apontam pressão sobre as margens e uma perspectiva moderada para 2026, embora, no médio prazo, a empresa confirme sua meta ambiciosa de crescimento orgânico das vendas entre 3% e 6% ao ano para 2027-2029. O grupo também está implementando um plano de economia de custos de €1 bilhão para 2026-2029, visando apoiar a expansão das margens e melhorar a eficiência.

Principais resultados e comparação com expectativas:

  • Vendas orgânicas no FY25: -3% vs. -3,2% esperados (melhor do que o previsto)

  • Lucro operacional (orgânico): -0,8% vs. -3% esperados (significativamente melhor)

  • LPA de operações recorrentes: €7,26 vs. €6,93 previstos (+3,9%)

  • Receita FY25: €10,96 bilhões

  • Lucro operacional FY25: €2,95 bilhões

  • Vendas na China FY25: -21% a/a (impacto negativo: demanda fraca, investigação antidumping)

  • Vendas nos EUA FY25: -6% a/a (fraqueza adicional devido a ajustes de estoque e tarifas)

  • Previsões de consenso para FY26: +0,5% de crescimento orgânico das vendas vs. -3% em FY25 (reversão moderada, pressão no 1T26)

Os gráficos da companhia ficaram interessantes após a sessão de hoje. As ações estão rompendo a média móvel exponencial de 50 semanas (EMA50, curva azul) pela primeira vez desde agosto de 2023. Além disso, observando o indicador RSI de 14 semanas, nota-se que o momentum de alta é agora o mais forte desde então.

No intervalo semanal (W1), o ponto de suporte mais importante continua sendo a EMA50, enquanto no intervalo diário (D1) o suporte-chave é a média móvel de 200 dias (EMA200), que também está sendo rompida de forma clara hoje.

Fonte: xStation

