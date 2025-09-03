Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Petróleo recua 1%, caindo da máxima de 1 mês 📉

10:39 3 de setembro de 2025

Os preços do petróleo recuam mais de 1% hoje, mas seguem próximos das máximas de um mês após novas sanções dos EUA contra empresas de transporte acusadas de contrabandear petróleo iraniano. As cotações também são sustentadas pelos ataques ucranianos a refinarias russas e pelas incertezas mais amplas sobre a oferta.

As tensões geopolíticas e as sanções ao Irã mantêm a volatilidade elevada e sustentam os preços, já que o risco de aperto na oferta continua real, adicionando força recente ao petróleo.

Os traders aguardam o resultado da reunião da OPEP+ em 7 de setembro, com expectativa de que a produção aumente ainda mais, após reportagens da mídia; maior oferta pressionaria os preços.

O cartel havia prometido elevar a produção em 2,2 milhões de barris/dia entre abril e setembro, além de 300 mil bpd para os Emirados Árabes Unidos, mas os aumentos efetivos ficaram aquém devido a limitações de capacidade e compensações por excesso de produção anterior.

Nos EUA, eram esperadas quedas nos estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados, com analistas projetando uma retirada de 3,4 milhões de barris de petróleo bruto na semana encerrada em 29 de agosto.

Dados fracos da indústria norte-americana, impactados por tarifas e pela menor confiança empresarial, limitaram os ganhos do petróleo ao reforçar preocupações com a demanda.

Já a redução do processamento de refinarias na Rússia pode aumentar as exportações de petróleo bruto, deixando o mercado delicadamente equilibrado, apesar das tensões geopolíticas.

