PMI da Zona do Euro acima das expectativas

PMI da Zona do Euro: 50,5 (esperado: 49,5 | anterior: 49,8)
A leitura do PMI da Zona do Euro superou as previsões, indicando que a atividade econômica da região está mais resiliente do que o antecipado. Esse resultado é um sinal positivo para as perspectivas de crescimento e pode sustentar o sentimento do mercado, embora ao mesmo tempo aumente a pressão sobre o BCE para manter uma política monetária restritiva.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
