PMI de serviços da Alemanha cai mais que o esperado; França surpreende positivamente

10:19 3 de setembro de 2025

04h50 (horário de Brasília) – França – Dados do PMI de agosto:

  • HCOB PMI de Serviços: 49,8 | Projeção: 49,7 | Anterior: 48,5

  • HCOB PMI Composto: 49,8 | Projeção: 49,8 | Anterior: 48,6

04h55 (horário de Brasília) – Alemanha – Dados do PMI de agosto:

  • HCOB PMI de Serviços: 49,3 | Projeção: 50,1 | Anterior: 50,6

  • HCOB PMI Composto: 50,5 | Projeção: 50,9 | Anterior: 50,6

O PMI de serviços da França subiu para o nível mais alto em 15 meses, sustentado por uma desaceleração mais branda nos novos pedidos, aumento nos pedidos em carteira e o crescimento mais forte do emprego em mais de um ano. No entanto, a demanda externa enfraqueceu de forma acentuada, enquanto as pressões de custo se intensificaram, limitando os aumentos de preços finais.

Por outro lado, o setor de serviços da Alemanha voltou à contração em agosto, pressionado pela demanda fraca, queda nos pedidos externos e paralisação nas contratações. Os pedidos em carteira diminuíram mais rapidamente, enquanto as pressões de custo, impulsionadas por salários, ressurgiram. Apesar do crescimento moderado, as empresas mantiveram certo poder de precificação e um otimismo estável — reflexo de resiliência, mas também da persistente incerteza e de limitações estruturais no mercado de trabalho.

O EUR/USD recuperou-se acima do suporte chave em torno de 1,1627 após uma queda mais cedo e atualmente se aproxima do fechamento de ontem.

Fonte: xStation5


