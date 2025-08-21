PMI de Serviços do Reino Unido supera expectativas, enquanto queda na Manufatura se aprofunda 🇬🇧 🔍

09:30 AM BST (05:30 AM Brasília), Reino Unido – Dados de PMI de agosto:
S&P Global PMI Composto: atual 53,0; previsão 51,6; anterior 51,5;
S&P Global PMI de Manufatura: atual 47,3; previsão 48,2; anterior 48,0;
S&P Global PMI de Serviços: atual 53,6; previsão 51,8; anterior 51,8.
O setor privado britânico registrou a taxa de crescimento mais rápida em 12 meses, com os serviços impulsionando a recuperação da economia do Reino Unido após uma primavera marcada pela fraqueza. Já o índice de manufatura caiu para o menor nível em 3 meses, apontando para uma contração ainda mais acelerada do setor.
O par GBPUSD rompeu acima da EMA30 no intervalo de 30 minutos logo após a divulgação dos dados.
Fonte: xStation5
