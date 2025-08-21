Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

PMI de Serviços do Reino Unido supera expectativas, enquanto queda na Manufatura se aprofunda 🇬🇧 🔍

10:55 21 de agosto de 2025

09:30 AM BST (05:30 AM Brasília), Reino Unido – Dados de PMI de agosto:

  • S&P Global PMI Composto: atual 53,0; previsão 51,6; anterior 51,5;

  • S&P Global PMI de Manufatura: atual 47,3; previsão 48,2; anterior 48,0;

  • S&P Global PMI de Serviços: atual 53,6; previsão 51,8; anterior 51,8.

O setor privado britânico registrou a taxa de crescimento mais rápida em 12 meses, com os serviços impulsionando a recuperação da economia do Reino Unido após uma primavera marcada pela fraqueza. Já o índice de manufatura caiu para o menor nível em 3 meses, apontando para uma contração ainda mais acelerada do setor.

O par GBPUSD rompeu acima da EMA30 no intervalo de 30 minutos logo após a divulgação dos dados.

Fonte: xStation5

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app