PMIs da Alemanha e da França acima das estimativas 📈 Euro Dólar sobe 0,2%

12h15 BRT, França – Dados de PMI de agosto

HCOB França PMI Composto: atual 49,8; previsão 48,5; anterior 48,6

HCOB França PMI Industrial: atual 49,9; previsão 48,2; anterior 48,2

HCOB França PMI de Serviços: atual 49,7; previsão 48,5; anterior 48,5

12h30 BRT, Alemanha – Dados de PMI de agosto

HCOB Alemanha PMI Composto: atual 50,9; previsão 50,2; anterior 50,6

HCOB Alemanha PMI Industrial: atual 49,9; previsão 48,8; anterior 49,1

HCOB Alemanha PMI de Serviços: atual 50,1; previsão 50,4; anterior 50,6

O relatório de PMI das duas maiores economias da Europa veio significativamente acima do esperado, com o Composto da Alemanha avançando apesar da estimativa de queda, e as leituras da França superando as projeções em todos os setores. A única exceção foi a piora maior que o esperado no setor de Serviços alemão.

A atividade do setor privado francês mostrou sinais de estabilização em agosto, com a produção praticamente estável tanto em manufatura quanto em serviços após meses de contração. A criação de empregos acelerou, marcando o ritmo mais forte em mais de um ano, mesmo diante da fraqueza da demanda e de pedidos contidos no mercado doméstico e externo. O ritmo menor de queda em novos negócios, especialmente exportações, trouxe algum alívio, mas pressões inflacionárias voltaram a aparecer com salários e custos de matérias-primas mais altos comprimindo margens. O sentimento segue cauteloso, com a manufatura mais pessimista diante de desafios de competitividade e ventos contrários globais.

Na Alemanha, a atividade do setor privado se expandiu pelo terceiro mês consecutivo em agosto, puxada pela manufatura, que registrou o maior aumento de produção em mais de três anos graças ao salto nos novos pedidos. O setor de serviços, porém, estagnou, pressionado por demanda mais fraca e confiança empresarial reduzida. Apesar do avanço na produção, o emprego continuou em queda, principalmente na indústria, com empresas priorizando ganhos de produtividade em vez de ampliar capacidade. As pressões de preços voltaram a surgir, com custos trabalhistas nos serviços alimentando a inflação, enquanto a manufatura se beneficiou de insumos mais baratos. No geral, o crescimento modesto indicou resiliência, mas as divergências setoriais destacam desafios estruturais persistentes.

O EURUSD retomou fôlego, subindo mais de 0,2% após a divulgação dos PMIs. O par testa agora a média móvel exponencial de 100 períodos no gráfico de 1 hora, mas segue abaixo das máximas recentes em torno de 1,1670.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

