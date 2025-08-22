Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Powell em Jackson Hole (AO VIVO) impulsiona Euro Dólar em 1% 🚀

14:02 22 de agosto de 2025

Presidente do Fed, Jerome Powell, discursa em Jackson Hole: tom mais dovish impulsiona EURUSD 🏛️📈

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, assumiu o palco no simpósio anual de Jackson Hole, trazendo insights importantes sobre política monetária e perspectivas econômicas, que impulsionaram a volatilidade do mercado.

Principais declarações de Powell:

  • Risco no mercado de trabalho: Apesar da taxa de desemprego permanecer historicamente baixa em 4,2%, a demanda por mão de obra diminuiu, elevando o risco de ociosidade rápida no mercado de trabalho.

  • Inflação: O efeito das tarifas sobre a inflação deve ser de curto prazo. A inflação de serviços relacionados à habitação está em tendência de queda, enquanto a inflação geral de serviços permanece ligeiramente acima do nível considerado consistente com a meta de 2%. As expectativas de inflação continuam bem ancoradas, embora os efeitos das tarifas sobre os preços ao consumidor já sejam visíveis e devam se acumular ao longo do tempo.

  • Rebalanceamento de riscos: Os riscos de inflação estão inclinados para cima, enquanto os riscos para o mercado de trabalho estão para baixo. Esse rebalanceamento permite ao Fed reconsiderar sua postura atual e possivelmente ajustar a política monetária.

Conclusão:
O discurso de Powell apresentou um tom mais dovish do que os desenvolvimentos inflacionários anteriores, as minutas do FOMC e comentários pós-decisão indicavam. O EURUSD subiu quase 1%, refletindo que a postura do Fed abre espaço para afrouxamento monetário já em setembro, mesmo diante de divisões internas e de alguns governadores preocupados com a inflação.

Fonte: xStation5

 

