Powell em Jackson Hole (AO VIVO) impulsiona Euro Dólar em 1% 🚀

Presidente do Fed, Jerome Powell, discursa em Jackson Hole: tom mais dovish impulsiona EURUSD 🏛️📈
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, assumiu o palco no simpósio anual de Jackson Hole, trazendo insights importantes sobre política monetária e perspectivas econômicas, que impulsionaram a volatilidade do mercado.
Principais declarações de Powell:
-
Risco no mercado de trabalho: Apesar da taxa de desemprego permanecer historicamente baixa em 4,2%, a demanda por mão de obra diminuiu, elevando o risco de ociosidade rápida no mercado de trabalho.
-
Inflação: O efeito das tarifas sobre a inflação deve ser de curto prazo. A inflação de serviços relacionados à habitação está em tendência de queda, enquanto a inflação geral de serviços permanece ligeiramente acima do nível considerado consistente com a meta de 2%. As expectativas de inflação continuam bem ancoradas, embora os efeitos das tarifas sobre os preços ao consumidor já sejam visíveis e devam se acumular ao longo do tempo.
-
Rebalanceamento de riscos: Os riscos de inflação estão inclinados para cima, enquanto os riscos para o mercado de trabalho estão para baixo. Esse rebalanceamento permite ao Fed reconsiderar sua postura atual e possivelmente ajustar a política monetária.
Conclusão:
O discurso de Powell apresentou um tom mais dovish do que os desenvolvimentos inflacionários anteriores, as minutas do FOMC e comentários pós-decisão indicavam. O EURUSD subiu quase 1%, refletindo que a postura do Fed abre espaço para afrouxamento monetário já em setembro, mesmo diante de divisões internas e de alguns governadores preocupados com a inflação.
