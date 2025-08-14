PPI da Suíça abaixo do esperado; CPI da Suécia sem surpresas

PPI da Suíça e CPI da Suécia em julho
Suíça (PPI):
Anual (YoY): -0,9% (anterior: -0,7%)
Mensal (MoM): -0,2% (anterior: -0,1%)
O recuo acima do esperado reforça a queda nas pressões de custos ao produtor no país.
Suécia (CPI):
-
Anual (YoY): 0,8% (previsão: 0,8%, anterior: 0,8%)
-
Mensal (MoM): 0,2% (previsão: 0,2%, anterior: 0,2%)
Dados vieram exatamente em linha com as projeções, mostrando estabilidade no ritmo da inflação ao consumidor.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
