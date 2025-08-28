🥈Prata avança quase 1%

A prata rompeu em alta para o nível mais alto em um mês, impulsionada pela fraqueza do dólar.

Hoje, o metal precioso testa níveis em torno de US$ 39 por onça, alcançando seu preço mais alto desde 25 de julho. O ativo chegou a subir mais de 1% durante a sessão, posicionando-se entre as commodities com melhor desempenho do dia, mas depois o ganho foi reduzido para cerca de 0,8%.

Os avanços são sustentados por um sentimento positivo em todo o complexo de metais preciosos. O ouro subiu acima de US$ 3.400, ultrapassando seu pico recente de 6 de agosto e negociando no nível mais alto desde 23 de julho.

O rali mais amplo reflete o aumento das expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve em sua próxima reunião de setembro. Esse sentimento foi impulsionado pelos comentários recentes do presidente do Fed de Nova York, John C. Williams, que destacou que as decisões de setembro e posteriores serão “dependentes dos dados” e “em tempo real”. Atualmente, o mercado precifica uma probabilidade de 85% de corte no próximo mês.

Perspectiva técnica

A prata rompeu brevemente acima dos topos de 21 de agosto após anteriormente ter reagido na média móvel de 30 períodos. A zona entre as médias móveis de 30 e 50 períodos agora surge como uma área-chave de demanda para o metal.

Os dados de posicionamento especulativo também sugerem uma possível mudança, já que as posições líquidas especulativas não estão mais sendo reduzidas. Isso pode sinalizar um cenário semelhante ao observado em janeiro, abril e maio, quando períodos de consolidação de preços foram seguidos por fortes ralis à medida que compradores retornaram ao mercado.

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.