Publicações de resultados trimestrais desta semana (25.08.2025)

A temporada de resultados está chegando ao fim!
Pela frente temos o último relatório relevante da Mag7, os resultados da Nvidia.
Nesta semana, vale a pena acompanhar:
-
Nvidia
-
PDD Holdings
-
Abercrombie & Fitch
-
Dell
-
Alibaba
