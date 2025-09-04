Resumo da manhã (04.09.2025)

- Segundo reportagens, os reguladores chineses estão considerando novas medidas para reduzir a especulação no mercado, incluindo flexibilização das restrições às vendas a descoberto e introdução de novas opções de negociação.
- Após essa notícia, os índices chineses recuaram e estão atualmente em queda entre 1,20% e 1,60%.
- O Goldman Sachs espera que a criação de vagas no setor não-agrícola (payroll) em agosto aumente em +60 mil, abaixo das expectativas e com risco de viés negativo devido a distorções sazonais.
- O banco também prevê que a taxa de desemprego suba para 4,3%, enquanto os salários devem crescer +0,3% m/m devido a efeitos de calendário. Esses dados apoiariam um corte de juros pelo Fed em setembro.
- Trump expressou confiança de que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia será alcançado, afirmando que conversas com Putin e Zelensky estão em andamento.
- A Tesla anunciou que seu serviço de corridas Robotaxi já está disponível para clientes em geral, após ter sido restrito anteriormente a investidores e influenciadores.
- O consumo das famílias na Austrália subiu 5,1% a/a em julho, o ritmo mais rápido desde o final de 2023. Isso confirma os fortes dados de consumo do 2º trimestre divulgados no início desta semana. A força dos dados reduz a probabilidade de um corte de juros pelo RBA em 29–30 de setembro.
- O principal negociador comercial do Japão, Akazawa, disse que visitará os EUA após resolver questões administrativas. Ele continuará a pressionar por ajustes tarifários que reflitam os termos já acordados.
- O Morgan Stanley afirmou que a recente decisão antitruste não compromete a dominância do Google.
- O mercado de criptomoedas especula que a MicroStrategy (MSTR) poderá ser incluída no índice S&P 500 nesta sexta-feira. Com valor de mercado em torno de US$ 98 bilhões e posse de 636.505 BTC, a empresa atende a todos os critérios.
