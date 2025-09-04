Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Resumo da manhã (04.09.2025)

10:09 4 de setembro de 2025
  • Segundo reportagens, os reguladores chineses estão considerando novas medidas para reduzir a especulação no mercado, incluindo flexibilização das restrições às vendas a descoberto e introdução de novas opções de negociação.
  • Após essa notícia, os índices chineses recuaram e estão atualmente em queda entre 1,20% e 1,60%.
  • O Goldman Sachs espera que a criação de vagas no setor não-agrícola (payroll) em agosto aumente em +60 mil, abaixo das expectativas e com risco de viés negativo devido a distorções sazonais.
  • O banco também prevê que a taxa de desemprego suba para 4,3%, enquanto os salários devem crescer +0,3% m/m devido a efeitos de calendário. Esses dados apoiariam um corte de juros pelo Fed em setembro.
  • Trump expressou confiança de que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia será alcançado, afirmando que conversas com Putin e Zelensky estão em andamento.
  • A Tesla anunciou que seu serviço de corridas Robotaxi já está disponível para clientes em geral, após ter sido restrito anteriormente a investidores e influenciadores.
  • O consumo das famílias na Austrália subiu 5,1% a/a em julho, o ritmo mais rápido desde o final de 2023. Isso confirma os fortes dados de consumo do 2º trimestre divulgados no início desta semana. A força dos dados reduz a probabilidade de um corte de juros pelo RBA em 29–30 de setembro.
  • O principal negociador comercial do Japão, Akazawa, disse que visitará os EUA após resolver questões administrativas. Ele continuará a pressionar por ajustes tarifários que reflitam os termos já acordados.
  • O Morgan Stanley afirmou que a recente decisão antitruste não compromete a dominância do Google.
  • O mercado de criptomoedas especula que a MicroStrategy (MSTR) poderá ser incluída no índice S&P 500 nesta sexta-feira. Com valor de mercado em torno de US$ 98 bilhões e posse de 636.505 BTC, a empresa atende a todos os critérios.


⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
