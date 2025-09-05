Resumo da manhã (05/09/2025)

- Wall Street encerra em alta - o S&P 500 e o Dow Jones subiram 0,8%, renovando máximas históricas. O Nasdaq avançou 1% e o Russell 2000 ganhou 1,3%. O otimismo foi impulsionado pelas expectativas de cortes de juros pelo Fed.
- O sentimento foi reforçado por dados mais fracos do mercado de trabalho nos EUA – o relatório da ADP mostrou crescimento menor do emprego. Agora, os investidores aguardam o relatório oficial do BLS, que pode confirmar a necessidade de cortes de juros.
- Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram para mínimas de quatro meses, aumentando a atratividade das ações. O ouro permaneceu próximo aos níveis recordes, enquanto o petróleo recuou diante da expectativa pela reunião da OPEP+.
- No Japão, os dados macroeconômicos surpreenderam positivamente – os salários subiram 3% na comparação anual, e os gastos das famílias avançaram 2,2% também em relação ao ano anterior.
- Entre as companhias em alta em Wall Street, destacou-se a American Eagle, cujas ações dispararam 38% após forte projeção de vendas. A T. Rowe Price também avançou (+5,8%) após anunciar parceria com o Goldman Sachs.
- A Broadcom superou as expectativas no 3º trimestre de 2025 – a receita cresceu 22% na base anual, para US$ 16 bilhões; o lucro por ação foi de US$ 1,69 frente à estimativa de US$ 1,66; e o segmento de IA saltou 63%, alcançando US$ 5,2 bilhões, com projeção de US$ 6,2 bilhões no próximo trimestre. A empresa também anunciou um novo contrato de IA de US$ 10 bilhões com a OpenAI e elevou sua previsão para o 4º trimestre para US$ 17,4 bilhões, levando as ações a subirem entre 3% e 4,6% no after market.
- O mercado de criptomoedas mostra sinais de cautela – o Bitcoin oscila em torno de US$ 110 mil, com investidores comprando nas quedas, embora analistas alertem que o fechamento acima de US$ 112 mil é crucial para evitar correções mais profundas. Além disso, o aumento do hashrate da rede Bitcoin indica estabilidade tecnológica, mas a histórica volatilidade de setembro gera preocupação.
- O ouro passa por uma correção após os níveis recordes – investidores realizam lucros enquanto aguardam sinais mais claros sobre a direção da política monetária do Fed, o que levou a um recuo temporário no preço do metal.
