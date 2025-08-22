Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Resumo da Manhã (22.08.2025)

09:55 22 de agosto de 2025
  • Os índices acionários da Ásia–Pacífico estão operando levemente em alta hoje, com exceção do JP225 do Japão (-0,25%) e do AU200.cash da Austrália (-0,35%). Os demais índices seguem em território positivo, com as bolsas chinesas subindo entre 0,20% e 0,95%.
     
  • No mercado de câmbio, tanto o dólar americano (USD) quanto o dólar australiano (AUD) avançam. O AUD é sustentado pelo sentimento positivo, enquanto o USD mantém sua força após a divulgação de PMIs sólidos. No geral, o mercado de FX segue em faixas estreitas antes do discurso de Powell em Jackson Hole, com investidores cautelosos e apetite por risco limitado.

  • O mercado espera que Powell reforce a postura dependente de dados, evitando sinais explícitos sobre a decisão de setembro.

  • Após os comentários hawkish do Fed e leituras mais fortes de PMI, a probabilidade de um corte de 25 pb em setembro caiu para 73,3%.

  • O Goldman Sachs, no entanto, prevê um tom dovish, pavimentando o caminho para três cortes a partir de setembro.

  • A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, sinalizou abertura para cortes em setembro, alertando que tarifas podem pesar no consumo e no mercado de trabalho.

  • Austan Goolsbee (Chicago Fed) disse que a reunião de setembro segue “em aberto”, citando sinais econômicos mistos e riscos crescentes de estagflação.

  • Nvidia (NVDA.US): O CEO agradeceu aos reguladores dos EUA por aprovarem as exportações dos chips H20 para a China, destacando que o produto não representa risco à segurança nacional. Confirmou ainda negociações em andamento com o governo sobre chips futuros de IA, ressaltando que a decisão final cabe aos reguladores.
    Além disso, a empresa anunciou que realizará sua primeira conferência GTC em Washington, reforçando a aproximação com o governo dos EUA.

  • No Japão, o núcleo do CPI avançou 3,1% a/a (previsão: 3,0%; anterior: 3,3%).

  • A inflação cheia também desacelerou para 3,1% a/a (de 3,3%), confirmando as expectativas de desinflação gradual.

📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp! Acesse:
https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app