Resumo da Manhã (22.08.2025)

- Os índices acionários da Ásia–Pacífico estão operando levemente em alta hoje, com exceção do JP225 do Japão (-0,25%) e do AU200.cash da Austrália (-0,35%). Os demais índices seguem em território positivo, com as bolsas chinesas subindo entre 0,20% e 0,95%.
- No mercado de câmbio, tanto o dólar americano (USD) quanto o dólar australiano (AUD) avançam. O AUD é sustentado pelo sentimento positivo, enquanto o USD mantém sua força após a divulgação de PMIs sólidos. No geral, o mercado de FX segue em faixas estreitas antes do discurso de Powell em Jackson Hole, com investidores cautelosos e apetite por risco limitado.
O mercado espera que Powell reforce a postura dependente de dados, evitando sinais explícitos sobre a decisão de setembro.
Após os comentários hawkish do Fed e leituras mais fortes de PMI, a probabilidade de um corte de 25 pb em setembro caiu para 73,3%.
O Goldman Sachs, no entanto, prevê um tom dovish, pavimentando o caminho para três cortes a partir de setembro.
A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, sinalizou abertura para cortes em setembro, alertando que tarifas podem pesar no consumo e no mercado de trabalho.
Já Austan Goolsbee (Chicago Fed) disse que a reunião de setembro segue “em aberto”, citando sinais econômicos mistos e riscos crescentes de estagflação.
Nvidia (NVDA.US): O CEO agradeceu aos reguladores dos EUA por aprovarem as exportações dos chips H20 para a China, destacando que o produto não representa risco à segurança nacional. Confirmou ainda negociações em andamento com o governo sobre chips futuros de IA, ressaltando que a decisão final cabe aos reguladores.
Além disso, a empresa anunciou que realizará sua primeira conferência GTC em Washington, reforçando a aproximação com o governo dos EUA.
No Japão, o núcleo do CPI avançou 3,1% a/a (previsão: 3,0%; anterior: 3,3%).
A inflação cheia também desacelerou para 3,1% a/a (de 3,3%), confirmando as expectativas de desinflação gradual.
