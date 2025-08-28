Resumo da Manhã (28.08.2025)

- A Nvidia pressionou brevemente os mercados, mas o rali mais amplo permanece intacto. O índice Nasdaq 100 (US100) ganhou quase 0,3% hoje, recuperando-se das perdas iniciais. Os futuros do S&P 500 também se recuperaram após uma queda inicial de 0,4%; o índice encerrou a sessão de quarta-feira em uma máxima histórica. Hoje, os mercados aguardam os dados de IPC, PIB e pedidos de auxílio-desemprego dos EUA às 9h30 (horário de Brasília).
- As ações da Nvidia caíram quase 3% no after-hours após vendas de data centers ligeiramente abaixo do esperado (US$ 41,1 bilhões vs US$ 41,29 bilhões esperados). No entanto, o CEO Jensen Huang destacou a forte demanda por soluções de IA, e o relatório geral foi muito sólido. A empresa superou tanto as previsões de LPA (US$ 1,05 vs US$ 1,01) quanto as estimativas de receita.
- O índice do dólar recuou pela terceira sessão consecutiva no início do pregão, mas agora está estável. Os títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo caíram levemente; o rendimento de 2 anos subiu 1 ponto-base para 3,62%.
- Os futuros dos índices europeus subiram entre 0,3% e 0,4%, com os índices de referência da França e da Itália superando, enquanto o DAX ficou atrás da média, avançando menos de 0,3%. Os futuros da Polônia e da Áustria lideraram na Europa, com ganhos de cerca de 0,8%.
- Os preços do petróleo caíram à medida que os investidores ignoraram a pressão dos EUA sobre a Índia para conter as importações de petróleo russo, enquanto o gás natural registrou ganhos modestos.
- No Japão, a demanda foi fraca em um leilão de títulos do governo de 2 anos, à medida que os investidores se preparam para uma possível alta de juros do BoJ. O Nikkei (JP225) foi o destaque da região, subindo quase 1%.
- As ações de tecnologia da China se recuperaram, com o índice Hang Seng Tech (HK.cash) tentando reverter as perdas de ontem. As fabricantes de chips dispararam; a SMIC saltou 12% após relatos de aumento da produção de chips de IA em 2026.
- Os metais industriais operam em alta hoje, com o cobre avançando quase 0,5% e o zinco subindo 0,7%. O ouro é negociado de forma estável, enquanto a prata sobe 0,7%, chegando a quase US$ 39 por onça.
- As criptomoedas avançaram, com o Bitcoin superando os US$ 113.000. O Ethereum subiu quase 2%, para pouco menos de US$ 4.600, enquanto o Solana ganhou mais de 3%.
- Na Índia, as ações caíram até 0,8% após a entrada em vigor das tarifas de Donald Trump sobre exportações para os EUA. O investimento em capital fixo da Austrália apresentou variação trimestral de 0,2% vs 0,8% esperados e -0,1% anteriores; o par AUDUSD ganha 0,15% hoje.
- O Banco da Coreia decidiu manter a taxa de juros inalterada em 2,5%, em linha com as expectativas do mercado.
________
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.