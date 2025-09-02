Resumo de Commodities – Petróleo, Gás Natural, Prata e Ouro (02.09.2025)
Petróleo
A ExxonMobil acredita que um preço de US$ 100 por barril poderia ser um evento “cisne negro” para o mercado ainda este ano. A empresa aponta que isso poderia ser desencadeado por tensões geopolíticas ou um reabastecimento acelerado das reservas estratégicas nos EUA. A ExxonMobil se beneficiaria significativamente de preços mais altos do petróleo, considerando sua produção recorde de 4,6 milhões de barris por dia no 2º trimestre.
Riscos de oferta continuam, contribuindo para a recente alta nos preços do crude. Apesar do aumento dos benchmarks globais, o Urals caiu US$ 3–4, permitindo que a Índia comprasse petróleo russo ainda mais barato.
A Índia propôs eliminar tarifas sobre produtos americanos, visando acordo comercial, mas Donald Trump indicou que é tarde demais e que o desequilíbrio comercial não seria resolvido.
Em recente cúpula em Pequim, Putin e o primeiro-ministro indiano Modi confirmaram a continuidade da cooperação entre os países.
A próxima reunião da OPEC+ definirá metas de produção para outubro e estratégia para os próximos meses; espera-se que os níveis atuais de produção sejam mantidos.
O petróleo está começando a se recuperar, seguindo a sazonalidade do mercado, com pico teórico esperado em torno da 200ª sessão do ano, em outubro.
Hoje, o Brent superou US$ 69/barril, rompendo a média móvel de 50 períodos; o alvo atual dos compradores está em US$ 70–71/barril, com suporte em torno da média móvel de 100 períodos (US$ 66–67/barril).
Gás Natural
Os preços do gás subiram para US$ 3/MMBtu na semana passada devido a aumento de estoques menor que o esperado.
A demanda caiu significativamente, embora a produção também tenha diminuído, mas o ritmo da queda da demanda é mais forte, favorecendo o aumento de estoques.
Estoques europeus crescem, mas ainda estão abaixo da média de cinco anos; um início precoce da temporada de aquecimento poderia gerar problemas no inverno.
Temperaturas na segunda semana de setembro devem ficar abaixo do normal na maioria das regiões, reduzindo o consumo de gás.
O consumo por usinas elétricas está caindo, mas a produção também diminui, porém em ritmo menor, contribuindo para o aumento dos estoques.
O preço do gás se recuperou na semana passada, próximo à resistência da média móvel de 50 períodos, que havia atuado como resistência em julho.
Prata
A prata ultrapassou US$ 40/oz, aproximando-se de US$ 41/oz, seu maior valor desde 2011.
A China continua sendo um player-chave, devido à liderança na produção de painéis solares. Contudo, há risco de saturação do mercado interno.
As cinco maiores fabricantes de painéis solares da China recentemente reduziram um terço de seus funcionários, sinalizando problemas crescentes no setor.
A produção mundial de painéis fotovoltaicos é atualmente duas vezes maior que o consumo anual, a maior parte na China.
A demanda industrial e de investimento continua elevada, incluindo ETFs.
A relação preço-prata/preço-ouro caiu, sinalizando possível fim do ciclo altista da prata; atualmente, a relação é 86, contra a média de 10 anos de 82. Com ouro a US$ 3.500, a prata estaria entre US$ 42,68 e US$ 43,75 dependendo da relação.
Desde o início do ano, a prata subiu cerca de 40%, sendo um dos melhores anos em cinco anos em termos de retorno.
O valor total de prata em ETFs chega a quase US$ 33 bilhões, significativamente acima de 2011, quando a prata atingiu máximas próximas de US$ 50/oz.
Ouro
O ouro fechou em máxima histórica em 1º de setembro e, no dia 2, atingiu novas máximas intradiárias, superando os níveis de 22 de abril.
A Goldman Sachs projeta que o ouro pode chegar a US$ 4.000/oz até meados de 2026, caso as compras via ETFs continuem no ritmo atual.
Compras por bancos centrais seguem, embora em ritmo ligeiramente menor; demanda anual esperada próxima a 1.000 toneladas, mas possivelmente acima de 800 toneladas, segundo o World Gold Council.
Decisão do Fed em 17 de setembro será crucial; expectativas de cortes de juros estão sustentando os preços do ouro. Um aumento inesperadamente “hawkish” poderia provocar correção.
O conflito entre Trump e o Fed, incluindo a tentativa de demissão da governadora Cook, também está apoiando o ouro.
Posições longas em futuros por investidores não comerciais estão limitadas, indicando tomada de lucro; não há sinais claros de sobre- ou subvalorização.
O ouro acumula seis dias consecutivos de alta, raro na história do metal. Houve um pequeno recuo após atingir máximas intradiárias hoje.
