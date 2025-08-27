Resumo Diário: Como será o mundo depois da NVIDIA?

- Antes da divulgação dos resultados da NVIDIA, os futuros do S&P 500 sobem levemente, cerca de 0,1%. A NVIDIA, como player-chave de mercado, negocia próxima de máximas históricas, com sua capitalização de mercado representando mais de 8% do valor do índice. O mercado espera resultados sólidos, embora, devido às restrições de exportação para a China, o sentimento permaneça cauteloso. É esperada uma volatilidade elevada após o relatório de resultados, que pode impactar os índices mais amplos.
- O índice de confiança do consumidor GfK na Alemanha caiu para -23,6, pior do que as previsões dos analistas. A principal causa é a crescente incerteza relacionada à situação do mercado de trabalho.
- Na Suíça, o índice de expectativas ZEW registrou sua maior queda desde novembro de 2022, chegando a -53,8. Esse resultado reflete uma deterioração significativa no sentimento econômico no país.
- Na Europa, o índice DE40 caiu 0,4%, marcando mais um dia de fraqueza. Os índices ITA40, EU50 e UK100 também recuaram, 1,03%, 0,22% e 0,48%, respectivamente. A incerteza política na França, ligada a um possível voto de desconfiança e atrasos orçamentários, pesa ainda mais sobre os mercados.
- Os índices chineses caíram, com o HK.cash recuando 2% e se afastando das máximas de 10 anos, em meio a crescentes preocupações sobre excesso de especulação e possíveis medidas regulatórias. A Sinolink Securities apertou as condições de mercado ao elevar os requisitos de margem para 100% em novos contratos, a fim de limitar riscos de superaquecimento.
- Sinais de FOMO (Fear of Missing Out, ou “medo de ficar de fora”) estão surgindo no mercado, com o número de novas contas de corretoras aumentando 71% ano a ano em julho, e os volumes de negociação nas bolsas da China continental chegando a 3,1 trilhões de yuans. Consequentemente, alguns ETFs introduziram limites diários de subscrição, em alguns casos tão baixos quanto 100 yuans.
- As autoridades em Pequim seguem aplicando medidas de esfriamento, impondo restrições às vendas a descoberto e elevando os requisitos de colateral, ecoando ações semelhantes adotadas em 2023–2024.
- O mercado de ações polonês está sofrendo fortes quedas, apagando todos os ganhos acumulados desde o início do ano.
- Os resultados do Royal Bank of Canada superaram significativamente as expectativas dos analistas, levando a uma reação positiva do mercado. O banco registrou forte crescimento nos lucros, impulsionado por menores provisões para perdas com empréstimos e pelo bom desempenho nos segmentos de gestão de patrimônio e mercados de capitais. As receitas de mercados de capitais cresceram 13%, enquanto a gestão de patrimônio avançou 15% ano a ano. O segmento de mercados globais se destacou ainda mais, registrando um aumento de 37% nas receitas no 3º trimestre, impulsionado pela volatilidade do mercado.
- Os estoques de petróleo bruto caíram em 2,4 milhões de barris, em comparação com a queda esperada de 2,0 milhões de barris. Os estoques de gasolina diminuíram em 1,2 milhão de barris, enquanto a previsão era de uma queda de 2,5 milhões de barris. Já os estoques de destilados caíram 1,786 milhão de barris, contrariando a expectativa de aumento de 1,1 milhão de barris. Apesar da queda de 2 pontos percentuais na taxa de utilização das refinarias em relação à semana anterior, os estoques continuam em declínio. Após a divulgação desses dados, os preços do petróleo continuaram sua recuperação, aproximando-se de US$ 64 por barril.
- O Bitcoin está em alta hoje, atingindo aproximadamente US$ 112.277. O Ethereum também sobe, negociando em torno de US$ 4.627. Ambas as criptomoedas refletem o sentimento positivo do mercado.
- Os futuros de gás natural avançaram 2% hoje após a divulgação das mais recentes previsões climáticas.
________
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.