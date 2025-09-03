Resumo Diário: Google sustenta o mercado, Petróleo cai, Ouro em máxima histórica

- O mercado acionário americano mostra uma divergência clara — Nasdaq e S&P 500 estão subindo no mercado à vista graças aos fortes ganhos das empresas de tecnologia, principalmente Google, enquanto o Dow Jones permanece pressionado por dados mais fracos do mercado de trabalho e preocupações sobre a saúde da economia. Observando os contratos futuros, temos: US500 próximo do fechamento de ontem, US100 subindo 0,25% e US30 caindo 0,38%.
- No mercado de títulos, os rendimentos dos títulos americanos estão caindo, sinalizando demanda por ativos seguros, enquanto em outros países do G7 — especialmente no Reino Unido — os rendimentos de longo prazo estão subindo a níveis não vistos há décadas. No geral, os investidores equilibram expectativas de apoio monetário e preocupações sobre riscos fiscais e sustentabilidade do crescimento.
- Vale destacar os rendimentos de 30 anos nos EUA, que se aproximaram do nível de 50 pontos base. Após os recordes de leilões de títulos de curto prazo em agosto, espera-se uma redução na emissão em setembro. Contudo, existe risco de diminuição de liquidez no mercado.
- Indicadores fracos de emprego aumentam as expectativas por cortes de juros pelo Fed, o que apoia a valorização de empresas de crescimento e do ouro, mas também pressiona ainda mais o dólar.
- O relatório JOLTS mostra uma queda nas novas vagas para 7,18 milhões, ante 7,357 milhões, com expectativa de aumento para 3,37 milhões.
- O ouro sobe para novas máximas históricas na expectativa de um tom dovish do Fed na próxima reunião, alcançando mais de US$ 3.550 por onça. A prata ultrapassa o nível de US$ 41 por onça.
- Por outro lado, observa-se leve pressão de baixa sobre os metais industriais. O cobre cai hoje abaixo de US$ 10.000.
- O petróleo reage negativamente a rumores de que o OPEC+ poderia aumentar a produção novamente, pressionando os preços. Hoje, o petróleo cai mais de 2%.
- Os preços do gás natural nos EUA subiram fortemente durante a sessão, chegando a ultrapassar US$ 3,1/MMBTU, diante da expectativa de maior demanda por eletricidade nos estados ocidentais. Os preços do gás se estabilizam ligeiramente acima de US$ 3. Amanhã, será divulgado um importante relatório sobre estoques, com expectativa de aumento devido ao baixo consumo na última semana.
- O Google essencialmente vence o processo antitruste movido pelo Departamento de Justiça, registrando nova máxima histórica na sessão de hoje, com alta de cerca de 8%, após a resolução de vários fatores de risco para a empresa. Um beneficiário indireto do veredicto — a Apple — também registra ganhos. Essas duas empresas estão salvando os índices de quedas maiores hoje.
- O mercado de criptomoedas apresenta bom desempenho. Ethereum sobe mais de 3%. Essa forte demanda por ativos extremamente arriscados pode indicar que o sentimento de mercado ainda não está tão ruim quanto alguns analistas e comentaristas pensam.
- O PIB da Austrália em termos anuais para o 2º trimestre cresce 1,8% ano a ano, acima dos 1,6% esperados e do 1,4% anterior. Em termos trimestrais, o crescimento é de 0,6% trimestre a trimestre, também acima do esperado.
- O índice PMI de serviços da China para pequenas empresas alcança 53 pontos em agosto, acima dos 52,4 esperados e superior aos 52,6 do período anterior.
- O índice PMI de serviços da zona do euro caiu para 50,5 pontos, ante leitura preliminar de 50,7 e nível anterior de 51 pontos. A queda se deve à redução do PMI da Alemanha abaixo de 50 pontos e a leituras baixas na Itália e Espanha.
- A inflação do PPI na zona do euro registra 0,2% ano a ano, contra expectativa de 0,1% e nível anterior de 0,6% ano a ano. Em termos mensais, cresce 0,4% mês a mês, acima da expectativa de 0,2%.
