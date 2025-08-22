Resumo diário: Jackson Hole dovish impulsiona o euro e o ouro 📈 Otimismo em Wall Street

Ações nos EUA

Os índices norte-americanos tiveram uma sessão brilhante:

Nasdaq 100 e S&P 500 subiram cerca de 1,7% .

Russell 2000 avançou quase 4%.

O impulso veio das declarações relativamente dovish de Jerome Powell em Jackson Hole, abrindo espaço para possíveis cortes de juros nos EUA.

Ações na Europa

Na contramão, a Europa registrou ganhos modestos: DAX (Alemanha) e FTSE (Reino Unido) mal conseguiram fechar em território positivo.

Política monetária & Fed

O mercado agora precifica dois cortes de juros ainda este ano, com o primeiro esperado em setembro. Powell destacou que os riscos de um mercado de trabalho em enfraquecimento, junto ao arrefecimento do PIB e do consumo, superam os riscos inflacionários.

Segundo ele, a alta recente em alguns índices de inflação reflete o impacto das tarifas, mas esse efeito deve ser temporário.

Moedas, Cripto e Renda Fixa

O dólar enfraqueceu , enquanto ações, criptomoedas e títulos se valorizaram.

Ethereum disparou quase 10% , rompendo os US$ 4.600 .

Bitcoin saltou de US$ 112.000 para US$ 115.000 .

Os Treasuries de 10 anos caíram 7 pontos-base , para 4,26% .

O EUR/USD avançou 1,15%.

Commodities

Ouro +1%

Prata +2,5%

Gás natural -4% (clima mais frio nos EUA, alta oferta e estoques elevados)

Petróleo: estável

Comércio Internacional

O Canadá anunciou a retirada de tarifas sobre diversos produtos dos EUA dentro do USMCA, além de eliminar medidas retaliatórias a partir de 1º de setembro. No entanto, tarifas “estratégicas” sobre aço e alumínio serão mantidas até a conclusão das negociações do acordo.

China

Índices chineses também avançaram: Shanghai Composite atingiu máxima de 10 anos .

Futuros do CHN.cash +2,5%.

O rali foi sustentado pela fraqueza do dólar, interesse renovado em emergentes, menor risco geopolítico/tarifário e fortes entradas em ações de semicondutores e IA, como Alibaba e SMIC.

