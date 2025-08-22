Leia mais
Resumo diário: Jackson Hole dovish impulsiona o euro e o ouro 📈 Otimismo em Wall Street

16:20 22 de agosto de 2025

Ações nos EUA
Os índices norte-americanos tiveram uma sessão brilhante:

  • Nasdaq 100 e S&P 500 subiram cerca de 1,7%.

  • Russell 2000 avançou quase 4%.

O impulso veio das declarações relativamente dovish de Jerome Powell em Jackson Hole, abrindo espaço para possíveis cortes de juros nos EUA.

Ações na Europa
Na contramão, a Europa registrou ganhos modestos: DAX (Alemanha) e FTSE (Reino Unido) mal conseguiram fechar em território positivo.

Política monetária & Fed
O mercado agora precifica dois cortes de juros ainda este ano, com o primeiro esperado em setembro. Powell destacou que os riscos de um mercado de trabalho em enfraquecimento, junto ao arrefecimento do PIB e do consumo, superam os riscos inflacionários.
Segundo ele, a alta recente em alguns índices de inflação reflete o impacto das tarifas, mas esse efeito deve ser temporário.

Moedas, Cripto e Renda Fixa

  • O dólar enfraqueceu, enquanto ações, criptomoedas e títulos se valorizaram.

  • Ethereum disparou quase 10%, rompendo os US$ 4.600.

  • Bitcoin saltou de US$ 112.000 para US$ 115.000.

  • Os Treasuries de 10 anos caíram 7 pontos-base, para 4,26%.

  • O EUR/USD avançou 1,15%.

Commodities

  • Ouro +1%

  • Prata +2,5%

  • Gás natural -4% (clima mais frio nos EUA, alta oferta e estoques elevados)

  • Petróleo: estável

Comércio Internacional
O Canadá anunciou a retirada de tarifas sobre diversos produtos dos EUA dentro do USMCA, além de eliminar medidas retaliatórias a partir de 1º de setembro. No entanto, tarifas “estratégicas” sobre aço e alumínio serão mantidas até a conclusão das negociações do acordo.

China

  • Índices chineses também avançaram: Shanghai Composite atingiu máxima de 10 anos.

  • Futuros do CHN.cash +2,5%.

  • O rali foi sustentado pela fraqueza do dólar, interesse renovado em emergentes, menor risco geopolítico/tarifário e fortes entradas em ações de semicondutores e IA, como Alibaba e SMIC.

 

________

