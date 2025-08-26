Resumo diário: Macro dos EUA acima do esperado não fortalece o dólar 🗽 Ouro e Euro frente ao dólar sobem

Os índices europeus caíram hoje, pressionados em parte pela crise política na França. As preocupações com a formação de um novo governo e as negociações orçamentárias em andamento aumentaram a aversão ao risco na região. O CAC40 francês recuou 1,7%, o DAX da Alemanha caiu 0,5% e o FTSE 100 do Reino Unido cedeu 0,6%.

Nos EUA, os índices registraram baixa volatilidade, com os investidores à espera do relatório de resultados da Nvidia, previsto para após o fechamento. As ações da Nvidia subiram mais de 0,7% antes da divulgação. Palantir avançou quase 2%, tentando recuperar-se após pressão vendedora recente.

Entre os benchmarks norte-americanos, o Russell 2000 (US2000) foi o destaque positivo, com ganhos entre as small caps. Já os futuros do Nasdaq (US100) e do S&P 500 (US500) recuaram entre 0,01% e 0,05%.

Os dados macroeconômicos dos EUA vieram mais fortes que o esperado, mas não sustentaram o dólar. O índice do dólar (USDIDX) caiu 0,15%, enquanto o EURUSD avançou para 1,1636. Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos recuaram quase 2 pontos-base, para abaixo de 4,26%.

Principais dados divulgados:

Pedidos de bens duráveis: –2,8% m/m (previsão –3,8%; anterior –9,4%).

Bens duráveis núcleo: +1,1% m/m (previsão +0,2%; anterior +0,3%).

Bens de capital excl. defesa: +1,1% m/m (previsão +0,3%; anterior –0,6%).

Índice de Confiança do Consumidor (Conference Board): 97,4 (anterior 97,2; revisado 98,7; previsão 96,4).

Índice de preços de imóveis (m/m): –0,2% (previsão –0,1%; anterior –0,2%).

Índice FHFA 20-City (y/y): 2,14% (previsão 2,09%; anterior 2,8%).

Índice de manufatura Richmond Fed: –7 (previsão –11; anterior –20).

Vendas no varejo Redbook (julho): +6,5% a/a (vs. +5,9% em junho).

Destaques corporativos

O Secretário do Tesouro dos EUA, Howard Lutnick , sinalizou que o governo pode considerar adquirir participações em várias empresas de defesa, incluindo a Lockheed Martin , cujas ações subiram quase 2% . O setor de defesa como um todo operou em alta.

Heico disparou mais de 8% após divulgar resultados do 3º trimestre bem acima das expectativas. O EPS subiu 30% a/a , com crescimento sólido em todos os segmentos do grupo aeroespacial e de defesa.

Os futuros de café recuaram após a StoneX atualizar sua perspectiva de oferta, projetando colheitas mais fortes na próxima temporada e produção robusta de robusta.

O petróleo caiu mais de 2% após comentários do presidente Trump, que ameaçou sanções à Rússia caso não haja acordo na Ucrânia e disse que o preço cairia abaixo de US$ 60 . A Casa Branca também pressiona a Índia sobre o tema.

O cacau cedeu mais de 4% com previsões climáticas melhores na África Ocidental, reduzindo preocupações de oferta. A demanda fraca e o impacto das novas tarifas dos EUA adicionaram pressão.

No mercado cripto, o Bitcoin manteve-se próximo de US$ 110.000 , enquanto os holofotes se voltaram para o Ethereum , que ganhou mais de 4% , chegando a US$ 4.530 .

O ouro avançou quase 0,45%, para US$ 3.380/onça, apoiado pela fraqueza do dólar.

⚠️ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.