Resumo diário: S&P 500 rompe os 6.500 pontos após dados fortes do PIB dos EUA

- Os índices norte-americanos avançaram até o fechamento do pregão de quinta-feira, impulsionados por ações de tecnologia como Google, Microsoft e Broadcom. O US100 subiu 0,95%, alcançando 23.760 pontos, enquanto o US500 avançou 0,45%, rompendo o nível de 6.500 pontos. As small caps tiveram desempenho inferior, com o US2000 recuando 0,20%.
- O PIB dos EUA do 2º trimestre foi revisado para cima, a uma taxa anualizada de 3,3%. O consumo pessoal acelerou para um ritmo moderado, enquanto o PCE núcleo ficou em 2,5%, em linha com as expectativas. Os dados superaram as previsões, sustentando alta modesta do dólar e dos índices após a divulgação.
- A governadora do Fed, Lisa Cook, entrou com um processo contestando a tentativa de Donald Trump de demiti-la sob alegações de falsas declarações hipotecárias. O indicado de Trump, o economista Stephen Miran, caminha para ser confirmado antes da reunião de setembro do Fed, com audiências no Senado agendadas para a próxima semana.
- A Nvidia está em negociações com o governo Trump sobre a retomada das vendas do chip de IA Blackwell para a China. O CEO Jensen Huang enfatizou que a empresa permanece disposta a compartilhar parte da receita com o governo dos EUA.
- Os pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram em 229 mil, abaixo da expectativa de 230 mil e do número revisado da semana anterior (235 mil).
- A ata da reunião do BCE de julho mostrou que as taxas de juros na zona do euro são atualmente vistas como neutras. Apesar da elevada incerteza, vários membros destacaram que os riscos inflacionários diminuíram. Ainda assim, foi considerado que a postura de “esperar para ver” é a mais adequada para lidar com a incerteza e monitorar o impacto das tarifas.
- Entre as commodities, a prata testou a região de US$ 39/oz, sua máxima desde 25 de julho, com ganhos intradiários acima de 1%, destacando-se como um dos metais mais fortes da sessão. O movimento foi apoiado pelo sentimento positivo no setor de metais preciosos, com o ouro superando os US$ 3.400, rompendo as máximas de 6 de agosto e alcançando o nível mais alto desde 23 de julho.
- O gás natural subiu 3,6% após um aumento de estoques mais fraco do que o esperado, que trouxe os níveis sazonais para abaixo da média histórica de cinco anos, estimulando reação de demanda.
- Nos mercados cripto, o movimento foi misto: o Bitcoin avançou 1%, enquanto o Ethereum recuou 0,7%.
