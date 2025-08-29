Leia mais
Resumo diário: Setor de tecnologia pressiona Wall Street 📉 | Ouro e prata em alta

17:28 29 de agosto de 2025

Sessão europeia fecha em baixa; Wall Street pressionada por tecnologia; ouro e prata em rali

A sessão europeia terminou no vermelho, com pressão vendedora desde o início.

  • Alemanha (DAX): -0,6%

  • França (CAC40): -0,8%

  • Reino Unido (FTSE 100): -0,3%

📊 Dados da Alemanha:

  • Vendas no varejo (ajustadas sazonalmente, m/m – julho): -1,5% (vs. -0,4% esperado; 1% anterior).

  • Vendas no varejo (não ajustadas): +1,9% (vs. +2,6% esperado; 4,9% anterior).

📉 Estados Unidos – Ações
Os principais índices também recuam no último pregão da semana:

  • Nasdaq 100 (US100): -1,2%+

  • US30 e US500: em queda

O setor de tecnologia pesa no mercado, com destaque para:

  • Nvidia: -3%+

  • Taiwan Semiconductor: perdas similares

  • Broadcom: -4%+

  • Oracle: -6,5%

Os melhores desempenhos vêm de energia (mesmo com queda modesta do petróleo e gás) e saúde.

📊 Dados dos EUA (julho):

  • PCE Price Index (YoY): 2,6% (em linha)

  • PCE MoM: 0,2% (em linha)

  • Core PCE YoY: 2,9% (em linha)

  • Gastos do consumidor (MoM): 0,5% (em linha)

  • Renda pessoal (MoM): 0,4% (em linha)

  • Consumo real (MoM): 0,3% (vs. 0,1% anterior)

  • Estoques de varejo ex-auto (prelim.): 0,1% (vs. -0,1% anterior)

  • Estoques no atacado (MoM, prelim.): 0,2% (vs. 0,1% esperado)

  • Balança comercial de bens (avanço): -US$ 103,6 bi (vs. -US$ 90,2 bi esperado; -US$ 84,85 bi anterior)

📊 Pesquisa da Universidade de Michigan (agosto):

  • Sentimento do consumidor: 58,2 (vs. 58,6 esperado)

  • Condições atuais: 61,7 (vs. 60,8 esperado)

  • Expectativas: 55,9 (vs. 57,5 esperado)

  • Inflação 1 ano: 4,8% (vs. 5,0% esperado)

  • Inflação 5–10 anos: 3,5% (vs. 3,9% anterior)

💱 Câmbio e Commodities

  • Dólar: -0,1%

  • EURUSD: em alta

  • Ouro: +0,8%, acima de US$ 3.450/oz

  • Prata: próxima de US$ 40/oz, máxima desde 2011

  • Milho: em alta após projeções da Pro Farmer abaixo das estimativas do USDA; relatório COT mostra aumento em posições compradas e redução significativa em shorts

🪙 Criptomoedas

  • Bitcoin: recua para US$ 108.000

  • Altcoins (Ethereum, Dogecoin): em queda

 

