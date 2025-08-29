Resumo diário: Setor de tecnologia pressiona Wall Street 📉 | Ouro e prata em alta

Sessão europeia fecha em baixa; Wall Street pressionada por tecnologia; ouro e prata em rali
A sessão europeia terminou no vermelho, com pressão vendedora desde o início.
Alemanha (DAX): -0,6%
França (CAC40): -0,8%
Reino Unido (FTSE 100): -0,3%
📊 Dados da Alemanha:
Vendas no varejo (ajustadas sazonalmente, m/m – julho): -1,5% (vs. -0,4% esperado; 1% anterior).
Vendas no varejo (não ajustadas): +1,9% (vs. +2,6% esperado; 4,9% anterior).
📉 Estados Unidos – Ações
Os principais índices também recuam no último pregão da semana:
Nasdaq 100 (US100): -1,2%+
US30 e US500: em queda
O setor de tecnologia pesa no mercado, com destaque para:
Nvidia: -3%+
Taiwan Semiconductor: perdas similares
Broadcom: -4%+
Oracle: -6,5%
Os melhores desempenhos vêm de energia (mesmo com queda modesta do petróleo e gás) e saúde.
📊 Dados dos EUA (julho):
PCE Price Index (YoY): 2,6% (em linha)
PCE MoM: 0,2% (em linha)
Core PCE YoY: 2,9% (em linha)
Gastos do consumidor (MoM): 0,5% (em linha)
Renda pessoal (MoM): 0,4% (em linha)
Consumo real (MoM): 0,3% (vs. 0,1% anterior)
Estoques de varejo ex-auto (prelim.): 0,1% (vs. -0,1% anterior)
Estoques no atacado (MoM, prelim.): 0,2% (vs. 0,1% esperado)
Balança comercial de bens (avanço): -US$ 103,6 bi (vs. -US$ 90,2 bi esperado; -US$ 84,85 bi anterior)
📊 Pesquisa da Universidade de Michigan (agosto):
Sentimento do consumidor: 58,2 (vs. 58,6 esperado)
Condições atuais: 61,7 (vs. 60,8 esperado)
Expectativas: 55,9 (vs. 57,5 esperado)
Inflação 1 ano: 4,8% (vs. 5,0% esperado)
Inflação 5–10 anos: 3,5% (vs. 3,9% anterior)
💱 Câmbio e Commodities
Dólar: -0,1%
EURUSD: em alta
Ouro: +0,8%, acima de US$ 3.450/oz
Prata: próxima de US$ 40/oz, máxima desde 2011
Milho: em alta após projeções da Pro Farmer abaixo das estimativas do USDA; relatório COT mostra aumento em posições compradas e redução significativa em shorts
🪙 Criptomoedas
Bitcoin: recua para US$ 108.000
Altcoins (Ethereum, Dogecoin): em queda
