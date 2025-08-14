Resumo diário: Surpresa na alta do PPI impulsiona o dólar americano 📈

- Wall Street encerrou o dia em queda após dados de inflação ao produtor (PPI) acima do esperado reduzirem as expectativas dos investidores quanto ao ritmo de cortes de juros nos EUA. O índice de small caps Russell 2000 (US2000: -2%) liderou as perdas, seguido pelo Dow Jones (US30: -0,5%), S&P 500 (US500: -0,2%) e Nasdaq (US100: -0,1%).
- A resiliência relativa do US100 foi sustentada pelo otimismo em relação às big techs: Netflix (+2,8%), Amazon (+2,6%), Alphabet (+0,8%), Microsoft (+0,75%) e Intel (+0,15%).
- O PPI avançou de 2,4% para 3,3% em termos anuais (previsão: 2,5%), enquanto o núcleo atingiu 3,7% – o maior nível desde abril de 2025. Entre os principais responsáveis pela alta estão os preços de vegetais, óleo para aquecimento, destilados, diesel, eletrônicos e sucata de aço e ferro.
- A aceleração da inflação ao produtor fez os rendimentos dos Treasuries de 10 anos subirem quase 6 pontos-base no dia.
- Segundo Alberto Musalem, presidente do Federal Reserve de St. Louis, ainda é cedo para falar em corte de juros em setembro, e os dados atuais não justificam a redução de 50 pontos-base defendida pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent.
- Outro fator que aumenta a volatilidade é a expectativa para a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. O mercado precifica em apenas 37% a chance de um anúncio repentino de cessar-fogo — cenário que, se concretizado, pode gerar forte impacto em setores específicos. O encontro está agendado para amanhã, às 17h30 (horário de Brasília).
- No mercado cambial, o dólar se valoriza diante da redução das expectativas de postura mais dovish do Fed (USDIDX: +0,55%). As moedas mais fracas são as da Oceania (AUDUSD: -0,9%, NZDUSD: -1,1%), enquanto o iene (USDJPY: +0,3%), o franco suíço (USDCHF: +0,4%) e a libra (GBPUSD: -0,4%) mostram maior resistência. O EURUSD recua 0,6%, para 1,163.
- Na zona do euro, o PIB cresceu 0,1% no 2T25 (em linha com as estimativas), mas a produção industrial caiu 1,3% em junho (previsão: -1,0%). Apesar do recuo na indústria, o emprego avançou 0,1% no trimestre, sugerindo resiliência do mercado de trabalho.
- O fortalecimento do dólar pressionou os metais preciosos: ouro (-0,57%) e prata (-1,36%).
- Nos commodities energéticos, o aumento dos estoques de gás natural nos EUA chegou a derrubar momentaneamente as cotações do NATGAS, mas as perdas iniciais foram revertidas e o ativo sobe 0,36%.
- No mercado cripto, predomina o pessimismo: Bitcoin (-4%, a US$ 118.000), Ethereum (-3,3%, a US$ 4.560), Dogecoin (-7,9%), Polygon (-5,8%) e Ripple (-5,8%) recuam no dia.
