Sentimento do consumidor da Alemanha abaixo do esperado 📌 ZEW suíço sinaliza enfraquecimento

Sentimento do Consumidor GfK da Alemanha
Resultado atual: -23,6
Previsão: -21,5
Anterior: -21,5
O índice caiu devido a temores relacionados ao enfraquecimento do mercado de trabalho, pressionando a confiança dos consumidores.
Expectativas ZEW da Suíça
Resultado: -53,8 (anterior: 2,4)
Este é o nível mais fraco desde novembro de 2022, ainda pior do que em abril de 2025.
Mercados Europeus
O índice Euro Stoxx 50 acumula alta de 9% no ano, mas menos de 1% nos últimos 30 dias.
Hoje, os futuros EU50 recuam 0,25%.
O sentimento econômico na Europa permanece distante de um cenário de expansão.
Câmbio
O par EURCHF recua 0,07%, refletindo o ambiente de cautela
📊 Fonte: xStation5
