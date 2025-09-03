Será que poderemos ver em breve uma crise de liquidez? E o que isso significa para o S&P 500 no mês mais fraco do ano?

Será que veremos em breve uma crise de liquidez? E o que isso significa para o S&P 500 no mês mais fraco do ano?

O sistema financeiro dos EUA encontra-se em um ponto crítico. Há várias semanas, o Tesouro tem conduzido leilões sem precedentes de US$ 100 bilhões em títulos de 4 semanas. A Conta Geral do Tesouro (TGA) está crescendo, drenando visivelmente liquidez do mercado. Trata-se de uma normalização natural ou de um sinal de problemas iminentes em Wall Street, especialmente em um mês que historicamente é negativo para o mercado de ações dos EUA?

A drenagem de liquidez

Dados do início de setembro de 2025 mostram claramente a mudança na dinâmica de liquidez do sistema financeiro americano. A TGA subiu de cerca de US$ 370 bilhões no final de julho para mais de US$ 610 bilhões no início de setembro (com média semanal de US$ 590 bilhões no final de agosto), enquanto as principais fontes de liquidez diminuem sistematicamente.

Desde o ponto mais baixo em julho, quando o chamado "One Big Beautiful Bill" foi aprovado permitindo nova emissão de dívida, a TGA cresceu acentuadamente, reduzindo a liquidez de mercado.

O uso da facilidade de recompra reversa do Fed (RRP) caiu drasticamente, atingindo apenas US$ 21,07 bilhões no início de setembro — o menor nível desde abril de 2021, uma queda espetacular em relação a cerca de US$ 460 bilhões no meio do ano. A Goldman Sachs projeta que as reservas bancárias no Fed cairão abaixo de US$ 3 trilhões até o final do 3T, apesar de algum alívio nos mercados de financiamento.

Os dados do RRP indicam que praticamente não sobra liquidez excedente no mercado para ser absorvida. Quando as reservas bancárias caíram abaixo de US$ 3 trilhões em 2022 (de US$ 4,2 trilhões no final de 2021), o S&P 500 sofreu uma correção acentuada. Embora essa escala de queda não tenha se repetido em 2024, se as reservas caírem novamente abaixo de US$ 3 trilhões, isso poderia ser um sinal real de declínio de liquidez, especialmente considerando a alta emissão de dívida de curto prazo.

Leilões recordes de T-Bills como alerta

Um dos sinais mais preocupantes é a decisão do Tesouro de realizar leilões recordes de títulos de 4 semanas, incluindo várias ofertas de US$ 100 bilhões em agosto, um valor sem precedentes para vencimento tão curto.

Embora essa estratégia permita ao Tesouro aproveitar taxas relativamente mais baixas no curto prazo, ela apresenta riscos significativos. As taxas de curto prazo ainda estão muito acima, por exemplo, do rendimento de títulos de 2 anos, enquanto os rendimentos de longo prazo (20 e 30 anos) estão significativamente mais altos que há um ano. Nos últimos 25 anos, os rendimentos de 30 anos raramente excederam 5%, o que teoricamente cria uma oportunidade para investidores de títulos longos, embora haja risco de comportamento semelhante ao observado no Reino Unido.

Analistas do mercado de dívida dos EUA destacam que a concentração em dívida de curtíssimo prazo pode sinalizar preocupações do governo em garantir bons lances para títulos de longo prazo. O aumento do custo da dívida obriga o Tesouro a refinanciar continuamente, tornando-o vulnerável a flutuações de juros.

Após uma queda acentuada nos leilões de cupons de 4 semanas no meio do ano, o Tesouro realizou recentemente leilões recordes de US$ 100 bilhões. É esperado que a emissão diminua em setembro, mas ainda assim pode drenar liquidez do mercado.

Ameaças sazonais em setembro

Historicamente, setembro é o mês mais difícil para o mercado acionário dos EUA, e a atual situação de liquidez amplifica esses riscos sazonais. A crise de liquidez do repo de setembro de 2019 mostrou como tensões de financiamento de curto prazo podem surgir rapidamente quando as reservas caem.

A Wrightson ICAP alerta que, na segunda quinzena de setembro, a TGA pode chegar a US$ 860 bilhões, o que, combinado com pagamentos de impostos corporativos, poderia reduzir as reservas bancárias abaixo de US$ 3 trilhões pela primeira vez desde a pandemia. Lou Crandall, da Wrightson ICAP, prevê problemas visíveis no mercado overnight caso os saldos agregados do Fed caiam abaixo de US$ 2,8 trilhões.

O S&P 500 historicamente cai em setembro, tornando o mês estatisticamente um dos piores.

Wall Street e a resposta do Fed

O Fed tenta equilibrar a continuação do aperfeiçoamento quantitativo (QT) com a manutenção da estabilidade do mercado. Em março de 2025, o Fed reduziu o ritmo de diminuição do balanço, limitando as vendas mensais de títulos a US$ 5 bilhões. Essa decisão visava evitar tensões de liquidez, mas alguns membros do Fed, como Christopher Waller, acreditam que reservas acima de US$ 3 trilhões ainda indicam abundância.

A Standing Repo Facility (SRF) do Fed torna-se uma ferramenta cada vez mais importante para gerenciamento de liquidez. Em junho de 2025, o uso do SRF atingiu US$ 11 bilhões, sinalizando sua transição de ferramenta de emergência para mecanismo rotineiro. Alguns sugerem que os problemas atuais podem levar o Fed a encerrar o QT já em outubro, notícia de grande impacto para Wall Street.

Crise ou normalização controlada?

Uma análise dos dados disponíveis sugere que a situação atual é mais uma normalização controlada e arriscada do que uma crise iminente.

Argumentos para normalização:

Reservas bancárias ainda elevadas (acima de US$ 3 trilhões)

Ferramentas de intervenção do Fed disponíveis (SRF, linhas de swap)

Processo de QT sendo desacelerado gradualmente

Sistema bancário bem capitalizado

Sinais de risco:

Uso recorde baixo do RRP

Concentração em dívida de curtíssimo prazo

Tensão sazonal em setembro

Custos de financiamento de curto prazo em alta

Implicações para investidores

Wall Street se prepara para maior volatilidade de liquidez nos próximos meses. Recomendações:

Monitorar indicadores de liquidez (reservas bancárias, uso do SRF)

Diversificar fontes de liquidez

Preparar-se para maior volatilidade, especialmente em segmentos sensíveis a juros

Observar o calendário de leilões do Tesouro

Perspectiva de longo prazo

A situação atual provavelmente forçará o Fed a encerrar o QT antes do planejado. Wall Street prevê conclusão do QT em fevereiro de 2026, com balanço em US$ 6,2 trilhões; a Goldman Sachs projeta final do QT em outubro de 2025.

A longo prazo, o sistema financeiro americano precisará operar com níveis de liquidez mais baixos que na pandemia, mas ainda superiores aos pré-2008. A Standing Repo Facility deve se tornar permanente, oferecendo um mecanismo flexível para gerenciar déficits periódicos de liquidez.

Conclusão:

A situação de liquidez nos EUA em setembro de 2025 não indica (ainda) uma crise iminente, mas representa um momento de transição para uma nova normalidade após uma década de afrouxamento monetário extraordinário. O sucesso dependerá da habilidade do Fed em gerir o processo e da capacidade do mercado de se adaptar a uma liquidez sistêmica mais restrita, porém suficiente. Caso a liquidez se mostre ainda menor do que atualmente, isso poderia provocar uma correção significativa em Wall Street, partindo das máximas históricas atuais.