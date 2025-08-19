SoftBank adquire participação na Intel; ações sobem 5% 💡

Ações da Intel (INTC.US) sobem mais de 5% após investimento da SoftBank
As ações da Intel estão valorizadas em mais de 5% antes da abertura da Bolsa de Wall Street, após a notícia de que a SoftBank investirá US$ 2 bilhões no fabricante de chips americano. O conglomerado japonês comprará ações a US$ 23, um pequeno desconto em relação ao último preço de fechamento.
O movimento é visto como um forte sinal de confiança na Intel, que nos últimos anos perdeu espaço na corrida pelo domínio em semicondutores para inteligência artificial para a Nvidia e TSMC. Para a SoftBank, trata-se de uma expansão de sua exposição nos EUA, junto às participações já existentes na Arm Holdings e ao investimento no projeto Stargate.
Vale destacar que, nos últimos dias, surgiram informações de que a administração de Donald Trump estaria considerando adquirir até 10% das ações da Intel convertendo subsídios concedidos à empresa pelo CHIPS Act em participação acionária. Na ocasião, essa notícia pressionou os preços das ações para baixo.
Fonte: xStation