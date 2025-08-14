Taxa básica de juros da Noruega sem surpresas

Esta página usa cookies. Os cookies são ficheiros armazenados no seu navegador e são usados pela maioria dos sites para ajudar a personalizar a sua experiência na web. Para mais informações consulte o nosso Política de cookies
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...16:49
Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Já é um cliente XTB? Login para negociar
Abrir uma conta é rápido e fácil. Basta escolher entre uma conta real e demo e você poderá negociar em questão de minutos.Abrir Conta Abrir Conta Demo
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
Esta página usa cookies. Os cookies são ficheiros armazenados no seu navegador e são usados pela maioria dos sites para ajudar a personalizar a sua experiência na web. Para mais informações consulte o nosso Política de cookies
Esta página usa cookies. Os cookies são ficheiros armazenados no seu navegador e são usados pela maioria dos sites para ajudar a personalizar a sua experiência na web. Para mais informações consulte o nosso Política de cookies
Ao clicar em “Aceitar tudo”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para aprimorar a navegação no site, analisar o uso do site e auxiliar as nossas iniciativas de marketing
Este grupo contém cookies que são necessários para o funcionamento dos nossos sites. Eles participam de funcionalidades como preferências de idioma, distribuição de tráfego ou manutenção da sessão do utilizador. Eles não podem ser desativados.
|
Nome do cookie
|
Descrição
|SERVERID
|userBranchSymbol
|Data de validade: 1 dia
|adobe_unique_id
|Data de validade: 364 dias
|SESSID
|Data de validade: 1 dia
|test_cookie
|Data de validade: 1 hora
|__cf_bm
|Data de validade: 1 hora
|intercom-id-iojaybix
|Data de validade: 270 dias
|intercom-session-iojaybix
|Data de validade: 6 dias
|xtbCookiesSettings
|Data de validade: 364 dias
|TS5b68a4e1027
|xtbLanguageSettings
|Data de validade: 364 dias
|userPreviousBranchSymbol
|Data de validade: 364 dias
|countryIsoCode
|intercom-device-id-iojaybix
|Data de validade: 270 dias
|_cfuvid
|OClmoOot
|Data de validade: 18262 dias
Usamos ferramentas que nos permitem analisar o uso da nossa página. Esses dados permitem-nos melhorar a experiência do utilizador do nosso serviço web.
|
Nome do cookie
|
Descrição
|_gid
|Data de validade: 1 dia
|_gat_UA-98728395-1
|Data de validade: 1 hora
|_gat_UA-121192761-1
|Data de validade: 1 hora
|_gcl_au
|Data de validade: 89 dias
|_ga_CBPL72L2EC
|Data de validade: 729 dias
|_ga
|Data de validade: 729 dias
|__hstc
|Data de validade: 179 dias
|__hssrc
|_vwo_uuid_v2
|Data de validade: 365 dias
|_vwo_uuid
|Data de validade: 365 dias
|_vwo_ds
|Data de validade: 29 dias
|_vwo_sn
|Data de validade: 1 hora
|_vis_opt_s
|Data de validade: 99 dias
|_vis_opt_test_cookie
|_ga_TC79BEJ20L
|Data de validade: 729 dias
|af_id
|Data de validade: 394 dias
|afUserId
|Data de validade: 730 dias
|AF_SYNC
|Data de validade: 6 dias
|AnalyticsSyncHistory
|Data de validade: 29 dias
Este grupo de cookies é usado para lhe mostrar anúncios sobre tópicos nos quais está interessado. Também nos permite monitorizar as nossas atividades de marketing e ajudar a medir o desempenho dos nossos anúncios.
|
Nome do cookie
|
Descrição
|MUID
|Data de validade: 389 dias
|_omappvp
|Data de validade: 3998 dias
|_omappvs
|Data de validade: 1 hora
|_uetsid
|Data de validade: 1 dia
|_uetvid
|Data de validade: 389 dias
|_fbp
|Data de validade: 89 dias
|fr
|Data de validade: 89 dias
|_ttp
|Data de validade: 89 dias
|_tt_enable_cookie
|Data de validade: 89 dias
|hubspotutk
|Data de validade: 179 dias
|__hssc
|Data de validade: 1 hora
|li_sugr
|Data de validade: 89 dias
|bcookie
|Data de validade: 364 dias
|IDE
|Data de validade: 389 dias
|guest_id_marketing
|Data de validade: 729 dias
|guest_id_ads
|Data de validade: 729 dias
|guest_id
|Data de validade: 729 dias
|muc_ads
|Data de validade: 729 dias
|MSPTC
|Data de validade: 389 dias
|_rdt_uuid
|Data de validade: 89 dias
Os cookies deste grupo armazenam as preferências que deu ao usar o site, para que elas já estejam configuaradas quando visitar a página depois de algum tempo.
|
Nome do cookie
|
Descrição
|lidc
|Data de validade: 1 dia
|UserMatchHistory
|Data de validade: 29 dias
|bscookie
|Data de validade: 364 dias
|li_gc
|Data de validade: 179 dias
|personalization_id
|Data de validade: 729 dias
Esta página usa cookies. Os cookies são ficheiros armazenados no seu navegador e são usados pela maioria dos sites para ajudar a personalizar a sua experiência na web. Para mais informações consulte o nosso Política de cookies
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador