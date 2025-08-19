Tecnologia pesa em Wall Street, iene lidera entre G10, energia recua (19.08.2025)

Ações nos EUA

Wall Street encerrou em correção, puxada pela venda em tecnologia.

Nasdaq (US100: -1,2%) liderou as perdas

seguido por Russell 2000 (US2000: -0,75%)

e S&P 500 (US500: -0,5%)

enquanto o Dow Jones (US30) ficou praticamente estável.

As quedas foram lideradas por Palantir (-8,3%) e grandes fabricantes de semicondutores (AMD: -5,1%, Nvidia: -2,9%, Broadcom: -3,5%).

A exceção foi a Intel, que subiu após notícias de que o governo dos EUA e o SoftBank do Japão planejam adquirir 10% de participação na companhia.

Geopolítica

A AFP informou que Vladimir Putin, em ligação com Donald Trump, sugeriu Moscou como local de encontro com o presidente da Ucrânia.

Macroeconomia nos EUA e Canadá

Início de construções de casas (Housing Starts) superou expectativas: 1,43M vs 1,29M esperado (anterior: 1,36M) → impulsionando ações do setor imobiliário .

No Canadá , a inflação caiu conforme esperado para 1,7% (anterior: 1,9%). Mas a inflação núcleo mensal decepcionou ( 0,1% vs 0,4% previsto ). Combinado à fraqueza no mercado de trabalho, cresce a expectativa de novos cortes de juros pelo BoC (atualmente 2,75% , último corte em março).



Europa

Após perdas iniciais, os índices europeus fecharam em alta.

O Euro Stoxx 50 (EU50) superou os 5.500 pontos , maior nível desde março.

AUT20 Áustria: +1,6% | W20 Polônia: +1,05% | SUI20 Suíça: +0,87% | FRA40 França: +0,84% lideraram os ganhos.

DE40 (DAX) ficou estável.

Câmbio

O índice do dólar (DXY) manteve estabilidade.

O iene japonês foi a moeda mais forte do G10 , com o USDJPY caindo -0,25% .

O euro (EURUSD: 1,165) e o franco suíço (USDCHF: 0,807) ficaram estáveis.

O dólar canadense enfraqueceu após o CPI (USDCAD: +0,4%).

Commodities

Gás natural (NATGAS) caiu mais de 5% para mínimas de nove meses , pressionado por: forte produção , clima mais frio nos EUA , e o furacão Erin , que pode reduzir a demanda de usinas de energia .

Petróleo (OIL) caiu 1,2% .

Café subiu mais de 2%, impulsionado por clima adverso no Brasil (geadas e frio prejudicando a produção e a qualidade do grão).

Criptomoedas

As criptos caíram em sintonia com Wall Street:

Bitcoin recuou para US$ 113.000

Ethereum caiu abaixo de US$ 4.200

Dogecoin também deslizou mais de 5%, apesar das expectativas de um ETF baseado no token.

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.