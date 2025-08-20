Trump pede renúncia de Lisa Cook, do Fed

Donald Trump pediu a renúncia imediata da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, escrevendo no Truth Social: "Cook must resign, immediately!!!!". Este ataque sem precedentes faz parte da campanha mais ampla da administração Trump para assumir o controle da política monetária dos EUA e enfraquecer a independência da principal instituição financeira do país.

Alegações de fraude como pretexto

O pedido de Trump surge após alegações de Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA) e aliado próximo do presidente. Pulte acusa Cook de falsificar documentos bancários para obter condições de empréstimo mais favoráveis, declarando duas propriedades diferentes como residência principal no intervalo de duas semanas — o que poderia caracterizar fraude hipotecária.

Entretanto, as próprias declarações de Pulte revelam o verdadeiro objetivo: “A festa no Fed acabou” e que Powell pode agir como quiser, mas “de qualquer forma, a festa acabou”. Isso sugere que uma eventual renúncia de Cook aproximaria Trump de conquistar a maioria no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Vale destacar que Cook é considerada atualmente uma hawk moderada (tendência mais dura contra cortes de juros).

Trump conseguirá maioria de votos?

Waller e Bowman já votaram a favor de cortes de juros.

Jefferson , cotado como possível sucessor de Powell, compartilha visões semelhantes.

Miran , novo membro do FOMC, tende a votar por cortes, substituindo a hawkish Kugler.

Goolsbee permanece como incógnita: alguns o veem como hawk, outros como dove. Recentemente, sinalizou espaço para cortes no outono, mas a alta recente da inflação complicou sua posição.

Se todos esses nomes apoiarem cortes, Trump pode conseguir um grau de controle sobre o Fed. Além disso, é importante lembrar que o presidente nomeia o chair do Fed.

Fonte: Bloomberg Economics

Guerra sistemática contra o Fed

Trump mantém uma campanha de ataques múltiplos ao Fed desde o início de seu segundo mandato. O presidente ataca regularmente Jerome Powell, chamando-o de “terrível”, “estúpido”, “mula teimosa” e até “completo idiota”.

Ao mesmo tempo, exige cortes agressivos de juros de 3 pontos percentuais — dos atuais 4,5% para cerca de 1,5%. Uma mudança tão drástica poderia disparar inflação e instabilidade econômica.

Em agosto, Trump chegou a pedir ao Board of Governors do Fed que retirasse o controle de Powell caso ele não cedesse à pressão.

Consequências imediatas para os mercados

O mercado permanece vulnerável a todas as declarações de Trump. Se os ataques a Powell e ao Fed voltarem a se intensificar, o dólar pode reagir de forma nervosa. Já foi sugerido que, sem clareza sobre juros, o dólar poderia até perder status de moeda de reserva global.

O Deutsche Bank alerta:

Uma possível demissão de Powell poderia levar a uma queda de 3–4% do dólar em 24 horas .

O mercado de títulos dos EUA poderia entrar em colapso, com os yields dos Treasuries de 10 anos superando 5,5%, elevando o custo anual da dívida pública de US$ 1,4 trilhão para até US$ 2 trilhões.

Lições da história e de outros países

Estudos históricos mostram que a pressão política sobre o Fed leva à inflação sem ganhos para o crescimento econômico. Uma análise da Universidade de Maryland concluiu que uma pressão similar à da era Nixon poderia elevar os preços em 7% ao longo de uma década.

O exemplo contemporâneo da Turquia sob Erdogan mostra as consequências catastróficas do controle político sobre um banco central: inflação de 75% em maio de 2024, colapso cambial e perda de credibilidade nos mercados internacionais.

Para Krishna Guha (Evercore ISI): “A ameaça súbita à independência do Fed aumentará o estresse de mercado e pode levar à estagflação.”

Embora comparar os EUA à Turquia possa parecer exagero, o risco de colapso do dólar não pode ser descartado em um cenário extremo.

Powell recebe apoio em Jackson Hole

Na conferência de Jackson Hole, banqueiros centrais de todo o mundo se mobilizam em defesa de Powell e da independência do Fed. Christine Lagarde (BCE) alertou que “a independência dos bancos centrais está sob crescente pressão”.

Especialistas reforçam que minar a autonomia do Fed ameaça diretamente o status do dólar como principal moeda de reserva global.

Francesco Pesole (ING): “Um Fed independente é um pilar fundamental da atratividade do dólar como moeda de reserva.”

Jamie Dimon (JPMorgan): chamou a independência do Fed de “sagrada” e alertou para as consequências irreversíveis de enfraquecê-la.

No mercado, o EUR/USD recupera levemente para a região de 1,1700, embora sem grandes mudanças. Com o aumento do risco, os preços dos Treasuries sobem. A interferência política contínua, no entanto, pode desencadear nova onda de fraqueza do dólar, como observado nos últimos meses.

Fonte: xStation5

