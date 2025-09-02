Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
🚨 ÚLTIMA HORA: CPI da Zona do Euro acima das estimativas

11:06 2 de setembro de 2025

📊 Zona do Euro – Dados de Inflação (estimativa rápida) de agosto

  • CPI (Índice de Preços ao Consumidor):
      ▪️ Mensal: 0,2% m/m (anterior: 0,0% m/m)
      ▪️ Anual: 2,1% y/y (previsão: 2,1% y/y; anterior: 2,0% y/y)

  • Core CPI (Núcleo do CPI):
      ▪️ Anual: 2,3% y/y (previsão: 2,2% y/y; anterior: 2,3% y/y)

Principais componentes da inflação na Zona do Euro (agosto):

  • Alimentos, álcool e tabaco: 3,2% (vs. 3,3% em julho)

  • Serviços: 3,1% (vs. 3,2% em julho)

  • Bens industriais não energéticos: 0,8% (estável vs. julho)

  • Energia: -1,9% (vs. -2,4% em julho)

Fonte: Eurostat

📌 Análise:
Os dados mostram que o BCE está em uma posição confortável em relação à política monetária, reforçando o cenário de estabilidade das taxas de juros. O impacto no euro foi limitado, mas a surpresa de números ligeiramente mais altos ajudou a estabilizar o par EURUSD em torno de 1,6370.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

