Um olhar para o Cobre (29.08.2025)

Fatos:
O cobre rompeu acima do limite superior da formação em triângulo.
O ativo rompeu acima da área de resistência horizontal em 9850.
Opinião:
O cobre vem sendo negociado em uma tendência de alta de longo prazo. No entanto, a commodity ficou presa em um intervalo de consolidação nas últimas semanas. Observando mais de perto o intervalo H4, o rompimento de alta pode já ter ocorrido. O ativo rompeu acima do limite superior da formação em triângulo, sinalizando uma possível retomada da tendência de alta. Enquanto o preço permanecer acima do suporte em 9850, espera-se que continue o movimento altista.
Fonte: app da XTB