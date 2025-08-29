Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Um olhar para o Cobre (29.08.2025)

10:43 29 de agosto de 2025

Fatos:

  • O cobre rompeu acima do limite superior da formação em triângulo.

  • O ativo rompeu acima da área de resistência horizontal em 9850.

 

Opinião:
O cobre vem sendo negociado em uma tendência de alta de longo prazo. No entanto, a commodity ficou presa em um intervalo de consolidação nas últimas semanas. Observando mais de perto o intervalo H4, o rompimento de alta pode já ter ocorrido. O ativo rompeu acima do limite superior da formação em triângulo, sinalizando uma possível retomada da tendência de alta. Enquanto o preço permanecer acima do suporte em 9850, espera-se que continue o movimento altista.

