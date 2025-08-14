Um olhar para o dólar frente ao iene (14.08.2025)

Fatos:

O USDJPY interrompeu sua queda após a divulgação de uma inflação ao produtor nos EUA acima do esperado.

O preço cruzou tanto a média móvel exponencial de curto prazo (EMA30) quanto a de longo prazo (EMA100).

O RSI está em nível neutro, em 54.

A escalada das expectativas dovish do mercado para um corte de juros nos EUA em setembro desacelerou hoje após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI), que superou de forma significativa o consenso do mercado. Após uma desaceleração em junho, a leitura geral subiu de 2,4% para 3,3% (previsão: 2,5%), enquanto o núcleo do PPI avançou para 3,7% (previsão: 2,9%; anterior: 2,6%). O retorno simultâneo da inflação ao produtor e ao consumidor, ambos os núcleos, para níveis acima de 3% deve voltar a concentrar a atenção do Federal Reserve na parte de estabilidade de preços de seu mandato — algo já refletido nos comentários de alguns membros do Fed (incluindo o presidente do Fed de St. Louis, que acredita que as tarifas continuarão a alimentar a inflação nos próximos 6 a 9 meses).

O ajuste nas expectativas de política monetária deve culminar na próxima semana, no simpósio de Jackson Hole, embora o mercado de títulos já mostre uma reação oposta à que recentemente impulsionou o iene — ou seja, uma recuperação nos rendimentos dos EUA. Caso as declarações de Powell em Jackson Hole não tragam os sinais dovish anteriormente antecipados, poderemos ver o USDJPY retornando aos recentes máximos.

A sessão desta noite também trará a leitura do PIB do Japão, que era esperado apresentar recuperação no último trimestre de 0,2% t/t (consenso Bloomberg). Considerando a incerteza tarifária vigente à época e as leituras do PMI de manufatura permanecendo abaixo de 50, é pouco provável que o PIB surpreenda positivamente — cenário que poderia gerar um retorno repentino da força do iene.

