Um olhar para o Dólar Iene Japonês

Trade do Dia: USDJPY (25.08.2025)

Fatos

O USDJPY interrompeu seu declínio próximo à Média Móvel Exponencial (EMA) de 100 dias .

A cotação permanece acima das EMAs de 50 e 100 dias, indicando suporte técnico significativo.

Explicação

Um dos principais argumentos para uma posição long em USDJPY é a contínua divergência na política monetária entre o Fed e o BoJ:

O Banco do Japão mantém-se extremamente cauteloso quanto a apertos na política e mantém taxas em níveis muito baixos.

O Fed limita cortes a potencialmente apenas dois em 2025, caso as expectativas atuais do mercado monetário se mantenham.

O mercado espera que o BoJ se abstenha de grandes aumentos de taxas até pelo menos março de 2026, mantendo o carry trade com o iene atraente. O dólar continua historicamente fraco em relação a uma cesta de moedas, mas, com a economia dos EUA estabilizando e o sentimento dos investidores globais melhorando, há espaço para um rebote técnico contra o iene.

Além disso, mesmo com alterações no sentimento dos investidores em relação às taxas nos EUA, o Fed deverá continuar verbalmente cauteloso quanto a um afrouxamento monetário agressivo, o que favorece fundamentalmente o dólar.

É importante lembrar que USDJPY é um dos instrumentos mais líquidos, exigindo cautela devido à sua alta volatilidade.

Metodologia

A recomendação foi desenvolvida com base em:

Análise fundamental das políticas monetárias das economias envolvidas. Análise técnica do gráfico do contrato USDJPY.

A direção da recomendação foi determinada usando:

Médias móveis exponenciais ( breakout altista acima das EMAs de 50 e 100 dias ).

Expectativas sobre políticas dos bancos centrais relevantes (BoJ e Fed).

Os níveis de Take Profit e Stop Loss foram definidos com base na ação de preço:

Stop Loss: ligeiramente abaixo da última mínima.

Take Profit: nos máximos de julho e agosto.

Apêndice 1

Projeção esperada de alterações nas taxas de juros no Japão.

Fonte: Bloomberg Finance LP