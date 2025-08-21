Um olhar para o euro frente ao dólar (21/08/25)

O EURUSD chegou a subir 0,3% após a divulgação dos dados de PMI, recuperando-se do suporte chave em torno de 1,163. O par, portanto, segue dentro da consolidação que persiste desde o início de agosto, mostrando resiliência frente aos sinais mistos do Fed e às rápidas mudanças nas expectativas de política monetária dos EUA.
Os dados de PMI ajudaram o EURUSD a defender o nível de 1,165, pouco abaixo do ponto médio da atual consolidação. Após o repique, o par opera em uma faixa estreita entre as médias móveis exponenciais de 30 e 100 períodos no gráfico H4. O RSI permanece neutro em torno do nível 50. Fonte: xStation5
O que está movimentando o EURUSD hoje?
-
PMIs da Zona do Euro: Os relatórios dos maiores países da zona do euro mostraram uma aceleração inesperada da atividade do setor privado, especialmente na manufatura.
-
A retração da indústria francesa diminuiu (49,9) após meses com leituras bem abaixo de 50.
-
A produção industrial alemã registrou o maior crescimento em mais de três anos.
-
-
Política do BCE: A recuperação europeia justifica a atual pausa do BCE nos cortes de juros, anunciada após sua última decisão. Segundo Christine Lagarde, a faixa atual de 2% a 2,15% é adequada, considerando a inflação dentro da meta e sinais claros de melhora do momentum econômico. Isso reduz as apostas do mercado de que o BCE seria forçado a cortar juros abaixo de 2% devido ao risco de estagnação gerado pelas tarifas de Donald Trump.
-
Risco Jackson Hole: O discurso de Jerome Powell amanhã em Jackson Hole pode quebrar a consolidação:
-
Um tom hawkish sobre os dados recentes de inflação e/ou minimizar as revisões recordes do NFP pode empurrar o EURUSD de volta abaixo de 1,163.
-
Por outro lado, mesmo a ausência de mudanças significativas na narrativa do Fed pode incentivar os compradores a se posicionarem para novos cortes de juros nos EUA.
-
📱 Receba análises e notícias em tempo real no WhatsApp! Acesse:
https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U
⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br