Um olhar sobre o Dólar da Nova Zelândia (28.08.2025)

Fatos:
O NZDUSD rompeu acima da área-chave de resistência em 0,5860
O par está sendo negociado acima da média móvel de 100 períodos
O NZDUSD vinha sendo negociado em tendência de baixa recentemente. No entanto, o preço rompeu acima da área-chave de resistência, que foi formada a partir de reações anteriores do preço. De acordo com os princípios clássicos da análise técnica, o sentimento baixista pode agora se transformar em altista.
A área próxima de 0,5860 está marcada por reações anteriores do preço e pelo fundo registrado no início de agosto. Enquanto o preço permanecer acima desse nível, o movimento de alta é possível.
Fonte: xStation5
