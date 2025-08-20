Um olhar sobre o dólar neozelandês (20.08.2025)

Decisão do RBNZ e impacto imediato

Como esperado, o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) cortou a Official Cash Rate (OCR) em 25 pontos-base, para 3%. A decisão pressionou o NZDUSD, que recua cerca de -1,2% hoje.

As autoridades monetárias também divulgaram uma nova trajetória de juros, projetando que a OCR pode cair para 2,5% até março de 2026. Isso indica que, no atual ciclo de afrouxamento, o mercado deve antecipar mais dois cortes de 25 pb.

Divisão no Comitê de Política Monetária

A decisão não foi unânime: o comitê votou 4–2 a favor de um corte de 25 pb, enquanto a minoria defendia um ajuste mais agressivo de 50 pb.

Reação dos mercados

O dólar neozelandês enfraqueceu fortemente após a decisão.

A bolsa de Wellington reagiu positivamente, com o índice de referência subindo mais de 1,5%.

Contexto inflacionário

O CPI anual até o fim do 2º trimestre ficou em 2,7% .

O RBNZ projeta que a inflação suba temporariamente para 3% no 3º trimestre, antes de recuar para perto de 2% em até um ano.

A decisão recebeu apoio do governo. A Ministra das Finanças, Nicola Willis, destacou que juros mais baixos apoiam a expansão dos negócios, estimulam a construção civil, geram empregos e aumentam a renda das famílias.

Segundo o RBNZ:

"Mais dados sobre a velocidade da recuperação econômica da Nova Zelândia vão influenciar o caminho futuro da OCR. Se as pressões inflacionárias de médio prazo continuarem a ceder como esperado, há espaço para novos cortes."

Análise Técnica – NZDUSD (Intervalo Diário)

O Kiwi segue sob pressão, com o NZDUSD caindo para o nível mais baixo desde abril, em 0,582. Nos últimos dias, o par rompeu abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (EMA200, linha vermelha).

Fonte: xStation5

________

