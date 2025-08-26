URGENTE: Confiança do Consumidor nos EUA supera estimativas 📈

Confiança do Consumidor (CB, agosto): 97,4 (previsão: 96,5; anterior: 97,2)
Índice Richmond Fed (agosto): -7 (vs. -11 esperado; -20 em julho)
Os futuros do Russell 2000 (US2000) sobem quase 0,5% hoje. No entanto, a leitura mais forte da confiança do consumidor norte-americano não elevou a volatilidade em Wall Street. A primeira reação do mercado de ações aos dados foi mista.
