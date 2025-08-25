Wall Street reduz ganhos após a guinada de Powell na sexta-feira

O início da sessão de hoje em Wall Street é marcado por um leve pessimismo, resultado da realização de lucros após a reação altista de sexta-feira à guinada dovish de Powell. Empresas relacionadas ao setor de criptomoedas estão tendo um desempenho particularmente fraco hoje. Os principais eventos desta semana incluem a leitura da inflação PCE e os resultados trimestrais da Nvidia.
Nasdaq 100 (intervalo D1)
O índice Russell 2000, representado pelo contrato US2000, está sendo negociado quase 0,45% abaixo em relação ao fechamento de sexta-feira. O índice continua a manter uma tendência de alta dinâmica, como ilustrado pelas médias móveis exponenciais (EMAs de 50, 100 e 200 dias, respectivamente). O nível de suporte mais importante para o instrumento permanece sendo a EMA de 50 dias (curva azul). O instrumento ultrapassou os níveis mais altos registrados desde 2024.
Fonte: xStation 5
Notícias corporativas:
Aehr Test Systems apresenta um aumento significativo de 14% no pré-mercado, impulsionado por novos pedidos de seus avançados equipamentos de teste de semicondutores. A empresa recebeu uma encomenda de seis sistemas Sonoma, projetados para testes de ultra-alta potência de componentes embalados, usados principalmente na produção de processadores de inteligência artificial (IA). O aumento nos pedidos de um cliente-chave confirma a crescente demanda por tecnologias que apoiam o desenvolvimento da IA, uma tendência importante no setor de semicondutores. A AEHR é especializada em soluções de teste e “burn-in” de chips, críticas para garantir qualidade e confiabilidade na produção de circuitos integrados avançados. A demanda por esses sistemas está crescendo junto com a expansão da produção de processadores de IA, que exigem testes de resistência e procedimentos precisos de controle de qualidade.
American Eagle Outfitters cai 4,1% após o Bank of America rebaixar sua recomendação de neutra para underperform, refletindo uma visão pessimista sobre as perspectivas de recuperação da empresa. Os analistas do BofA reduziram em 30% sua previsão de lucro por ação para o ano fiscal de 2026, para US$ 0,95, levando em consideração preços mais baixos e vendas mais fracas. A justificativa está na pressão esperada das tarifas e margens reduzidas, que afetarão negativamente a lucratividade da empresa, bem como no alto risco de revisões de lucros devido à queda nas avaliações e fundamentos das ações. O BofA também reduziu seu preço-alvo para US$ 10, de US$ 11, enfatizando uma abordagem mais conservadora nas previsões financeiras e expectativas mais baixas para o desempenho futuro da empresa. Isso reflete um ambiente de mercado difícil para a American Eagle e um período potencialmente prolongado de fraco desempenho operacional.
Empresas relacionadas a criptomoedas, como MicroStrategy (-4,3%), Coinbase (-2,5%) e Block ( -4%), apresentam quedas em linha com o enfraquecimento dos preços do Bitcoin e do Ethereum e a mudança no sentimento do mercado.
Empresas de móveis, como RH.US (-8,1%) e Wayfair (W.US; -7,5%), estão registrando quedas significativas após o anúncio do presidente Trump de uma investigação aprofundada sobre as importações de móveis para os EUA, o que aumenta a incerteza no mercado.
Napco Security Technologies (NSSC.US) sobe 16% graças a resultados financeiros positivos e à superação das expectativas dos analistas para o EBITDA ajustado do quarto trimestre, fortalecendo sua posição no mercado de sistemas de segurança.
Vital Energy (VTLE.US) avança 9,3% após notícias de uma aquisição planejada pela Crescent Energy (CRGY.US), que cai 6,4%, por aproximadamente US$ 733 milhões. O movimento é significativo para o setor de energia e sinaliza mais consolidação no mercado.