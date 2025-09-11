BREAKING: Confiança do consumidor realizado pela Univ. Michigan abaixo das expectativas
A confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu de 80,7 pontos revistos em baixa em dezembro para 79,2 pontos em janeiro, contra...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu de 80,7 pontos revistos em baixa em dezembro para 79,2 pontos em janeiro, contra...
O relatório da confiança do consumidor realizado pela Universidade de Michigan, além de ter mostrado uma queda, mostrou um aumento...
Os dados das vendas a retalho dos EUA para dezembro foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se mais fraco do que o esperado, mas não...
O BCE pede regulamentação global da Bitcoin As grande instituições continuam a comprar mais Ethereum, apesar da recente...
Os mercados europeus estão a registar quedas e os futuros americanos também estão a ser negociados abaixo do fecho da sessão...
Mercado europeu em baixa DE30 volta a rejeitar o limite inferior da faixa de negociação Daimler limitará...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par USD / CAD.
DE30 está a recuperar ao longo desta manhã após ter registado perdas durante a noite. No entanto, olhando para um período...
Mercados europeus começaram a abertura da sessão em baixa Vendas a retalho dos EUA ficaram estáveis comparando mês-a-mês Citigroup,...
