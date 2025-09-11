Preço do ouro cai junto do nível nos $ 1.900
As preocupações atuais com o coronavírus traduzem-se não apenas no sell-off do mercado de ações, mas também...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
European markets plunge on new virus fears DE30 drops below 13,100 pts Pandemic winners among top movers European stocks...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. Agora,...
Neste webinar iremos falar dos seguintes temas: Principais vencedores e perdedores nas matérias-primas em 2020 Nova estirpe de COVID no...
Mercado europeu abriu em baixa Destaques para a esfera política e para os novos desenvolvimentos da COVID-19 Vendas a retalho...
Mercado Norte Americano O líder da maioria no Senado, McConnell, disse que republicanos e democratas chegaram a um acordo sobre o pacote de ajuda...
Assista ao webinar da abertura do mercado norte-americano às 14:30 em direto do YouTube. O webinar de hoje tem um novo link de acesso. Aceda...
As ações podem desfrutar de elevada volatilidade durante as negociações de hoje, pois será a última sessão...
