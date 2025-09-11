Descubra a EPAM Systems
EPAM Systems (EPAM.US), fundada em 1993 e sediada na Pensilvânia, é uma líder global em engenharia de software e plataformas digitais....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Walmart (WMT.US) sobe mais de 6% hoje, após a divulgação do relatório de lucros do primeiro trimestre fiscal de 2025 (calendário...
Os preços do gás natural nos EUA têm subido recentemente. O NATGAS está sendo negociado mais de 50% acima dos mínimos...
A Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de gás...
Cisco Systems divulgou resultados fiscais do terceiro trimestre na quarta-feira Os ganhos foram melhores do que o esperado Empresa aumenta previsão...
Índices de Wall Street abrem mistos US30 ultrapassa a marca de 40.000 pontos Deere & Co cai após reduzir perspectiva de lucro...
Abertura do mercado americano ao vivo - 16/05/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
9h30, Estados Unidos - Dados de emprego: Pedidos iniciais de seguro-desemprego: 222 mil reais; previsão de 219K; 232K anteriores; Média...
Os dados do mercado imobiliário dos EUA de abril foram divulgados hoje. Esperava-se que o relatório mostrasse um pequeno aumento mês...
AlphaValue rebaixa ações da Porsche Investidores temem manutenção da postura agressiva dos banqueiros do Fed Situação...
A IFR divulgou uma recomendação sobre o par de moedas GBPUSD. A IFR recomenda assumir uma posição curta no par nos seguintes...
Fatos: O milho recuperou cerca de 13% dos seus mínimos de Fevereiro, que foram os preços mais baixos em mais de 3 anos. O plantio...
Os dados do IPC de ontem despertaram as emoções dos investidores e foram um catalisador para ganhos dinâmicos nos mercados bolsistas....
Os índices de ações da Ásia-Pacífico registram uma sessão ascendente após ganhos recordes em Wall Street...
A economia do Japão registrou uma contração mais significativa do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, com uma diminuição...
Os metais preciosos estão hoje desfrutando de fortes ganhos, com os dados do IPC dos EUA a fornecerem combustível para esta mudança....
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) emitiu um relatório semanal oficial sobre os estoques de petróleo dos EUA hoje às 11h30. Esperava-se...
Wall Street abre em alta após leitura em linha do IPC US500 testou área de 5.300 pontos GameStop e AMC caem à medida que a...
A principal divulgação macroeconômica da semana - o relatório do CPI dos EUA para abril - acabou de ser divulgada às...
