Última-hora: FTX suspende os levantamentos, criptomoedas sob pressão❗
O mercado de criptomoedas está a sofrer perdas crescentes, e o combustível foi fornecido pela notícia de que a exchange FTX suspendeu...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os principais índices de Wall Street subiram na terça-feira à medida que o mercado digeria uma série de relatórios de...
Índices dos EUA iniciaram a sessão em alta Eleições intercalares nos EUA TripAdvisor (TRIP.US) mergulha com as fracas...
O preço do milho caiu para o nível mais baixo desde o início de Outubro na terça-feira, depois de dados recentes do USDA apontarem...
A Activision Blizzard, Inc (ATVI.US) divulgou os seus resultados do Q3'22. Os ganhos trimestrais por acção (EPS) foram de $0,68 por...
Petróleo Apesar dos preços relativamente elevados do petróleo em comparação com os anteriores mínimos...
Lyft (LYFT.US) desapontou os analistas com a divulgação de resultados mais fracos no terceiro trimestre e uma perda para o rival Uber: -...
A sessão de terça-feira sobre os mercados bolsistas traz indecisão entre os investidores. O índice alemão DAX (DE30)...
O mercado de criptomoedas foi assustado por uma ameaça sistémica do FTX, depois de um relatório da Coindesk apontar vulnerabilidades...
No fecho de Wall Street, espera-se que a administração da The Walt Disney Company (DIS.US) divulgue os resultados financeiros do...
