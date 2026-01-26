Apple představuje novou generaci AirTagu s delším dosahem a hlasitějším reproduktorem

-
Společnost Apple představila aktualizovanou verzi svého populárního lokátoru AirTag, která přináší klíčová vylepšení oproti původnímu modelu z roku 2021. Nový AirTag je vybaven modernějším čipem Ultra Wideband, který umožňuje výrazně přesnější a delší dohledávání předmětů pomocí funkce Precision Finding.
Delší dosah a hlasitější zvuk
Aktualizovaný AirTag dokáže podle Apple najít ztracené věci až o 50 % dál než předchozí generace díky kombinaci vylepšeného Bluetooth a pokročilého UWB čipu. Současně je nový model asi o 50 % hlasitější, což znamená, že zvukové upozornění je slyšet na větší vzdálenost a usnadní hledání i v hlučnějším prostředí.
Podpora Apple Watch a integrace v ekosystému
Nyní mohou uživatelé Apple Watch Series 9 nebo Ultra 2 (nebo novějších modelů) využívat funkci Precision Finding přímo na zápěstí, bez nutnosti mobilního telefonu. AirTag také nadále úzce spolupracuje s aplikací Find My, která sleduje polohu jednotlivých zařízení a připojených zařízení v rámci sítě Apple.
Ochrana soukromí, udržitelnost a cena
Apple zdůrazňuje, že nový AirTag neukládá historii polohy a všechny údaje jsou šifrované, což chrání soukromí uživatele. Nový model je navržen s ohledem na životní prostředí a využívá více recyklovaných materiálů.
Ceny zůstávají nezměněny — 29 USD za jeden kus nebo 99 USD za čtyřbalení — a AirTag je kompatibilní se všemi stávajícími doplňky.
