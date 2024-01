OIL legt um 2% zu, da die Spannungen im Nahen Osten steigen

WTI legt heute um fast 2% zu, und wir können die Käufe heute mit der wachsenden Spannung in der Nahostregion verbinden. Andererseits bleibt das Gesamtnachfragebild für den Ölmarkt unsicher. Die bewaffnete Huthi-Miliz griff einen weiteren Tanker im Oman an. Das Schiff gehörte der United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Gestern starteten die Huthis auch ihren bisher größten Angriff auf eine kommerzielle Schifffahrtsroute im Roten Meer. Außerdem haben sich die Angriffe auf israelische Schiffe im südlichen und zentralen Gazastreifen intensiviert. Bloomberg berichtete, dass die iranische Marine den unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Tanker St.Nikolas beschlagnahmt hat. Ein Bericht des iranischen Senders Tasnim TV legte nahe, dass es sich bei dem Schiff um ein US-Fahrzeug handelte. Darüber hinaus zufolge AP CEO Møller-Maersk (MAERSKA.DK), zitiert von der FT, könnte die Unterbrechung des Schiffsverkehrs im Roten Meer Monate dauern. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Eine Pattsituation im Nahen Osten? Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben signalisiert, dass sie weitere Schritte unternehmen werden, wenn die Angriffe weitergehen. Inzwischen hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, in der ein sofortiges Ende der Angriffe gefordert wird. Bisher ist die USA zögerlich, sich in eine offensive Militäroperation in der Region zu begeben, aus Angst vor einer unkontrollierbaren Eskalation der Spannungen. Die Situation im Nahen Osten scheint jetzt eine 'Pattsituation' zu sein. Barclays-Analysten haben ihre frühere Prognose um 8 US-Dollar gesenkt und gehen davon aus, dass Brent-Rohöl trotz des geopolitischen Aufschlags 2024 bei rund 85 US-Dollar bleiben wird. Barclays schätzt, dass eine Verlangsamung der Nachfrage eine entscheidende Rolle beim Preis spielen wird. Die Verlangsamung der Nachfrage in China hat dazu geführt, dass Raffinerien erklärt haben, im Februar 2024 weniger Rohöl aus Saudi-Arabien zu importieren. Als weltgrößter Exporteur kündigte Saudi-Arabien kürzlich die größte Preissenkung für exportiertes Öl in 13 Monaten an, was Zweifel an der Nachfrage aufkommen lässt. WTI-Rohöl handelt derzeit nahe der Marke von 73 US-Dollar pro Barrel und bewegt sich seit geraumer Zeit in einem relativ engen Konsolidierungskanal. Die untere Grenze befindet sich zusätzlich auf der Struktur der 78,6% Fibonacci-Retracement-Welle, die im Mai 2023 eingeleitet wurde. Die obere Grenze des genannten Kanals könnte mittelfristig in der Region der 50-Tage-exponentiellen EMA (blaue Kurve) und der 61,8% Fibo verlaufen. Quelle: xStation5 von XTB UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN! Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.

