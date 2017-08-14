Valor del pip y margen

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

Una de las primeras decisiones que necesitará hacer como trader al comenzar, es saber ¿Cuánto dinero debe utilizar para cada posición?

Para ello es importante conocer algunos conceptos básicos antes de introducir nuestra primera operación en el mercado.

Margen

Al abrir una operación, se necesita una cierta cantidad de sus fondos. Esto se conoce como margen. El margen no es un coste, sino una cantidad de dinero que se congela cuando se abre una posición y es devuelta una vez que la transacción ha sido cerrada. Es importante saber qué cantidad del margen se utilizará para que pueda evaluar no sólo el riesgo en sí, sino también calcular los fondos restantes que le permitirán abrir posiciones adicionales o en otros activos.

Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:30 (con 1 euro invierto por valor de 30 euros) sólo se necesitaría un 3.33% del valor nominal para el margen de la transacción. Eso le permite generar un mayor retorno sobre el capital invertido, pero a la vez, también hace que el riesgo sea mayor. Digamos que usted desea abrir una transacción de 1 lote del cruce de divisas GBP / USD con un apalancamiento de 1:30, pero usted no sabe cuál es el valor nominal por lote de ese instrumento. Esta información se puede encontrar en la tabla de especificación del instrumento.

En el GBP / USD, el valor nominal por lote es de 100.000 £. Si el apalancamiento es 1:30, sólo se necesita 3.33% para el margen de esta operación, calculado en la divisa base del par. Por lo tanto, es necesario £ 3.333 para el margen de una transacción de 1 lote. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, el margen es muy importante. Volviendo al ejemplo anterior, si su capital inicial es de 5.000 £ y le gustaría abrir una transacción de 1 lote, su margen requerido con un apalancamiento de 1:30 sería £3333, por lo que tendría capital suficiente para abrir esa operación. De igual manera si su capital inicial fueran £ 333 no podría invertir un lote, y debería entonces buscar operaciones más pequeñas como puede ser los minilotes (a partir de 0,1 lotes) o microlotes (desde 0,01 lotes).

Valor del Pip

El segundo factor que influenciará es el valor del pip. En el proceso de inversión es muy importante conocer el valor del pip, especialmente con fines de gestión de riesgos. Usted debe saber cómo se verá afectada su cartera si el mercado se mueve 100 pips a su favor, o 100 pips en contra.

Con el fin de calcular el valor del pip, puede utilizar la tabla de especificaciones de instrumentos.

Con el fin de calcular el valor del pip por 1 lote, se multiplica el “valor nominal de un lote” por el “tamaño de un PIP” y el valor estará en la moneda cotizada:

100000 x 0,0001 = 10 USD

Esto significa que si se abre una transacción de 1 lote en el GBP / USD y el mercado se mueve 100 pips a su favor, tendría un beneficio de $ 1,000 (USD 10 x 100 pips). Por otro lado, si el mercado no se mueve a su favor, podría generar una pérdida de $ 1.000. Este cálculo le ayudará a evaluar en qué nivel de mercado podría alcanzar su pérdida máxima, y en el que, posiblemente, puede asignar un stop loss.

La idea general es que no se debe arriesgar más del 5% de su capital total en una posición. La razón de esto es que el trading se basa en la probabilidad y debe darle a su estrategia la oportunidad de la evaluación, para identificar si usted tiene una mayor probabilidad de lograr el éxito.

Veamos un ejemplo. Supongamos que abre una transacción de 1 lote de GBP / USD con un valor del pip de 10 £. Usted tiene una regla de no arriesgar más de 5% de su capital total. Por lo tanto, el capital total es de 5.000 £ por lo que su máxima pérdida aceptada será de £ 250, que es aproximadamente $ 380 dólares.

Si sabe que 1 pip vale $ 10 y la máxima pérdida aceptada es $ 380, a continuación, dividiendo $ 380 por 10, el nivel máximo del stop loss será de 38 pips.

Gestionar el riesgo adecuadamente:

Como puede observarse, tanto el valor del pip y el margen juegan un papel importante en el trading. La elección de un tamaño óptimo de su posición es una parte vital de la inversión, ya que puede hacer que sea más fácil o más difícil de manejar la posición después de abrir un trade. Lo que es más, el valor del pip y el margen también son importantes desde el punto de vista del riesgo.