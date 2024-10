Les députés adoptent une nouvelle contribution fiscale pour les hauts revenus avec une assiette élargie et sans limite de temps Les députés ont voté mardi soir en faveur d’une contribution fiscale de 20 % pour les foyers à hauts revenus, malgré des divisions au sein de la coalition gouvernementale. Cette disposition, incluse dans le projet de budget 2025, impose un taux minimal d’imposition de 20 % pour les foyers déclarant plus de 250 000 € de revenus annuels pour une personne seule, ou 500 000 € pour un couple. Élargissement de l'assiette et suppression de la limite de temps Initialement proposée par le gouvernement comme une mesure exceptionnelle de trois ans, la contribution a été modifiée par des amendements déposés par la gauche et le MoDem, afin de supprimer cette limite de temps. Cette décision a été soutenue par les voix de la gauche et du Rassemblement national (RN), bien que le RN se soit abstenu sur l'amendement concernant la suppression de la limite de temps. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une mesure qui devrait rapporter 2 milliards d’euros en 2025 La nouvelle contribution est censée rapporter 2 milliards d'euros en 2025. Selon une étude du ministère du Budget, 62 500 foyers seraient concernés par cette disposition, mais seuls 24 300 foyers seraient effectivement redevables de cette contribution. Réactions des politiques et perspectives fiscales Éric Coquerel, président de la commission des Finances et membre de la France Insoumise (LFI), a critiqué le gouvernement, affirmant que "les seuls à qui vous dites 'c’est exceptionnel !', c’est ceux qui ont très largement de quoi vivre". De son côté, la députée LFI Mathilde Panot a célébré cette victoire sur les réseaux sociaux, tandis que le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, a plaidé pour des mesures temporaires, insistant sur la nécessité de donner de la visibilité aux contribuables. Source Ouest-France

