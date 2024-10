Carlos Tavares à l'épreuve du redressement

Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, se retrouve confronté à des défis majeurs après un avertissement sur les résultats en septembre, qui a provoqué une chute de l'action de près de 45 % depuis le début de l'année. L'entreprise doit faire face à une baisse des ventes, en particulier aux États-Unis, un marché stratégique où des erreurs de gestion des stocks et des hausses de prix ont laissé des milliers de véhicules invendus chez les concessionnaires. Tavares a minimisé ces difficultés, qualifiant les problèmes américains de "mineure erreur opérationnelle", mais les investisseurs restent inquiets, d'autant plus que son départ en 2026 est déjà annoncé. Alors que le marché américain est historiquement crucial pour le constructeur, les retards d'adaptation aux attentes des consommateurs, conjugués à une concurrence accrue des marques chinoises, pèsent sur Stellantis. Les experts pointent du doigt une augmentation excessive des prix, déconnectée des réalités du marché. Certains concessionnaires se plaignent de la disparition des modèles d'entrée de gamme et d'un manque d'innovation face à des concurrents comme Ford, qui ont pris des parts de marché. Dans ce contexte, Tavares a laissé entendre que des suppressions d'emplois ou des fermetures d'usines pourraient être envisagées pour restaurer la rentabilité. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En plus des défis immédiats, Stellantis doit repenser sa stratégie de marque aux États-Unis. Jeep et Ram, ainsi que Chrysler et Dodge, souffrent d'un manque de renouvellement de leurs gammes de véhicules. Tavares a cependant affirmé qu'il restait confiant quant à la résolution des problèmes avant la fin de l'année 2024. Toutefois, les analystes avertissent que le redressement du groupe nécessitera des efforts importants, notamment une refonte structurelle de certaines marques et une gestion plus réactive des stocks et des prix.

