Euronext vise une croissance annuelle de plus de 5% jusqu'en 2027 L'opérateur boursier européen Euronext a annoncé jeudi son objectif de croissance annuelle de "plus de 5%" de son chiffre d'affaires jusqu'en 2027. Cette ambition est soutenue par la diversification de ses revenus et l'expansion de ses activités en Europe. Croissance de l'Ebitda et nouveau plan stratégique Dans le cadre de son nouveau plan stratégique jusqu'en 2027, Euronext table aussi sur une hausse de son Ebitda de plus de 5% par an. Le PDG, Stéphane Boujnah, a souligné que le groupe a atteint un trimestre plus tôt que prévu l'objectif de croissance de 3% à 4% fixé dans le plan précédent. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Programme de rachat d'actions Euronext a annoncé un programme de rachat de 300 millions d'euros d'actions, représentant environ 3% de son capital, qui débutera le 11 novembre et s'étalera sur une durée maximale de 12 mois. Diversification des revenus comme moteur de croissance Pour soutenir cette croissance, Euronext mise sur la diversification de ses revenus, en développant des activités moins dépendantes des échanges boursiers, telles que la fourniture de données et services. Expansion des activités de compensation Euronext prévoit aussi l'expansion de ses activités de compensation, rendue possible par l'acquisition de Borsa Italiana en 2021. Ce rachat a permis au groupe de réaliser 121 millions d'euros de synergies, au-delà des estimations initiales de 115 millions d'euros. Nouveaux services et attractivité internationale Enfin, le groupe projette de lancer de nouveaux services pour les investisseurs européens et souhaite attirer davantage d'entreprises internationales à s'introduire en Bourse en Europe. Résultats du troisième trimestre Pour le troisième trimestre, Euronext a enregistré une hausse de 10% de son chiffre d'affaires, atteignant 396,3 millions d'euros, et une augmentation de 23,4% de son bénéfice net, s'élevant à 180,8 millions d'euros. Source : AFP

