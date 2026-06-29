Le boom de l'IA va-t-il contraindre Apple à utiliser des puces mémoire figurant sur la « liste noire » du Pentagone ?❓ Un sénateur américain répond🏛️

Apple (AAPL.US) se retrouve au cœur d’un grave différend géopolitique et réglementaire : l’entreprise exerce actuellement de fortes pressions sur l’administration Trump afin d’obtenir l’autorisation d’acheter des puces mémoire auprès de ChangXin Memory Technologies (CXMT), un fabricant chinois figurant sur la liste 1260H du Pentagone en tant qu’entité dite « sur liste noire ». Pourquoi Apple se tourne-t-elle vers CXMT ? Les pressions sur les coûts sont bien réelles et se reflètent déjà dans les listes de prix. Apple a augmenté les prix des iPad et des MacBook, déclarant sans détour qu’elle ne pouvait plus protéger ses clients contre la forte hausse des coûts de la mémoire et du stockage, entraînée par la construction de centres de données dédiés à l’IA. Les efforts de lobbying auprès du ministère du Commerce sont en cours depuis plus d’un mois, et Apple a étendu sa campagne à d’autres agences et alliés à Washington. Techniquement, Apple n’est pas interdite d’acheter des puces à CXMT — mais la présence de l’entreprise sur la liste 1260H crée un obstacle politique et réputationnel de taille. Au Sénat : l’avertissement de Cotton Le sénateur Tom Cotton n’a laissé planer aucun doute : l’utilisation par l’entreprise de produits provenant de ce fournisseur chinois constituerait une « erreur fatale » tant pour la valeur actionnariale à long terme que pour la vie privée des clients et la sécurité des États-Unis. Il ne s’agit pas seulement de rhétorique : CXMT a été désignée comme une entreprise militaire chinoise par l’administration Biden, puis son inscription sur la liste des entités du ministère du Commerce a été approuvée par un comité interinstitutionnel. Les licences d’achat auprès d’entités figurant sur cette liste sont, en règle générale, refusées. Des risques réels pour Apple Cette affaire met en lumière un problème structurel auquel est confronté l’ensemble du secteur des géants de la technologie : Les coûts de la mémoire augmentent en raison de l’essor de l’IA dans les centres de données — Apple n’est pas la seule entreprise concernée, mais en tant que fabricant d’électronique grand public, elle est particulièrement vulnérable

augmentent en raison de l’essor de l’IA dans les centres de données — Apple n’est pas la seule entreprise concernée, mais en tant que fabricant d’électronique grand public, elle est particulièrement vulnérable La concentration de la chaîne d’approvisionnement — Le marché de la DRAM, dominé par Taïwan et la Corée du Sud (Samsung, SK Hynix), n’offre guère de marge de négociation

— Le marché de la DRAM, dominé par Taïwan et la Corée du Sud (Samsung, SK Hynix), n’offre guère de marge de négociation Risques législatifs et réglementaires — toute approbation par la Maison Blanche serait politiquement coûteuse et pourrait déclencher une réaction bipartisane du Congrès

— toute approbation par la Maison Blanche serait politiquement coûteuse et pourrait déclencher une réaction bipartisane du Congrès Réputation aux États-Unis — L’un des atouts les plus précieux d’Apple est la confiance des consommateurs, en particulier dans le segment haut de gamme Valorisation dans son contexte historique — Que révèlent les chiffres ? Le ratio EV/EBITDA (NTM) s’établit actuellement à 23,6x, ce qui place l’entreprise légèrement au-dessus de la médiane sur trois ans de 23,2x. La fourchette des écarts-types montre que les multiples actuels se situent exactement à la limite supérieure de la norme historique — un écart-type positif correspond à 24,9x — ; l’entreprise n’est donc pas extrêmement chère, mais elle n’est pas bon marché non plus. À titre de comparaison, pendant la crise du COVID-19 au tournant de 2023–2024, Apple se négociait régulièrement en dessous de la médiane, plus près du niveau de -1 écart-type (~21,2x). D’un point de vue technique, la situation est tout aussi mitigée : Le cours (~281 $) se situe en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50) (289 $) et teste actuellement la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100) (280 $) en tant que support

et teste actuellement la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100) (280 $) en tant que support La moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), à environ 268 $, reste bien en dessous de ce niveau, ce qui indique la poursuite d’une tendance haussière à long terme

RSI(14) = 40,2 — la société est clairement sortie de la zone de surachat (70+, où elle se trouvait en mai 2026) et s’approche de la zone neutre, avec la possibilité de tester à nouveau les niveaux de soutien

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."