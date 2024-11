Selon des documents juridiques examinés par Reuters, les dirigeants du groupe Adani, Gautam et Sagar Adani, étaient au courant de l'enquête américaine pour corruption présumée lorsque leur société d'énergie renouvelable a vendu une partie du plus grand parc solaire de l'Inde à TotalEnergies. Cette transaction intervient dans le cadre d'une série d'accusations de corruption liées à des pots-de-vin et à des falsifications de déclarations financières, mettant en lumière des pratiques commerciales douteuses au sein du groupe indien. Accusations de corruption contre Gautam Adani et d'autres dirigeants Le président de l'Adani Group, Gautam Adani, ainsi que sept autres personnes ont été inculpés jeudi par les procureurs de New York. Selon l'acte d'accusation, ils sont accusés d’avoir mis en place un système complexe de versement de pots-de-vin s’élevant à des centaines de millions de dollars, tout en falsifiant des informations financières pour dissimuler ces activités illégales. Ces accusations sont survenues après que des agents du FBI ont délivré des mandats de perquisition en mars 2023, un an avant la vente de la participation d'Adani dans le parc solaire de Khavda à TotalEnergies. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile TotalEnergies et la vente du parc solaire de Khavda En septembre 2024, TotalEnergies a acquis une participation de 50% dans le parc solaire de Khavda, en Inde, via une coentreprise avec Adani Green Energy. Cette acquisition, d'un montant de 444 millions de dollars (environ 427 millions d'euros), porte sur des installations solaires totalisant 1,15 gigawatt de capacité. Le projet est au cœur des accusations de corruption, bien que TotalEnergies ne soit pas directement citée dans l'acte d'accusation pénal. Le groupe français n'a pas encore commenté publiquement sur cette affaire. Des révélations sur l'enquête pour corruption L'enquête menée par le FBI et impliquant Adani Green Energy a commencé bien avant la vente à TotalEnergies. L'enquête portait sur la corruption présumée visant à obtenir des avantages commerciaux pour le groupe, un développement qui soulève des questions sur la connaissance qu'avait TotalEnergies des enquêtes en cours lorsqu'elle a réalisé cet investissement majeur. Le groupe Adani a rejeté ces accusations, les qualifiant de sans fondement, mais n'a pas encore répondu à la demande de commentaire sur cette nouvelle affaire. Source : Reuters

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."